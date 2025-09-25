Piracy Shield: blocco sito streaming di X Factor 2025 in Italia

AGCOM ha ordinato il blocco immediato del sito dtsinc.cc, accusato di diffondere senza autorizzazione X Factor 2025. Un provvedimento che non riguarda più solo il calcio ma l’intero universo dell’intrattenimento. Sky Italia aveva denunciato il 12 settembre una trasmissione abusiva del canale Sky Uno, definita una minaccia grave e irreparabile ai propri diritti. La risposta non si è fatta attendere. Con la Determina n. 125/25/DDA è stato imposto il blocco DNS, accompagnato dal reindirizzamento a una pagina informativa. Una misura dinamica, pronta a colpire varianti, sottodomini e indirizzi IP collegati. Inutile chiedersi se l’ordine sia temporaneo: l’effetto è permanente, valido giorno e notte.

Dallo sport allo spettacolo: il Piracy Shield colpisce

Il Piracy Shield era nato per arginare lo streaming illegale delle partite di Serie A. Poi le leggi estive hanno ampliato i confini. Non più solo calcio ma anche anteprime cinematografiche, programmi televisivi, spettacoli dal vivo. Perché limitarsi a proteggere lo sport quando l’intero panorama dell’intrattenimento rischia di crollare sotto il peso della pirateria? Il blocco di dtsinc.cc diventa quindi un segnale: non è più tollerata la diffusione sistematica di contenuti che appartengono a emittenti e produttori. L’ombra degli IPTV illegali non può più trovare scappatoie. Il dominio era registrato negli Stati Uniti con servizi intermediari noti, mentre le indagini hanno collegato in passato anche server rumeni. L’immagine che emerge è quella di una rete globale, difficile da inseguire senza strumenti rapidi e centralizzati.

Per la prima volta il Piracy Shield difende un talent show, non una partita. Il perimetro d’azione si estende così a tutto l’intrattenimento live. Ogni violazione potrà essere fermata con ordini esecutivi immediati. L’impatto è destinato a cambiare le abitudini dei pirati digitali. Quanti rischieranno ancora sapendo che il blocco scatta in poche ore? Quanti utenti si renderanno conto di trovarsi davanti a pagine oscurate invece che a trasmissioni gratuite? Le emittenti osservano con attenzione, consapevoli che la decisione crea un precedente di valore. Si apre così una stagione nuova, in cui la protezione dei diritti passa da uno strumento tecnologico che mostra tutta la sua forza.