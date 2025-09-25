One UI 8.5: le prime immagini svelano un design che guarda ad Apple

One UI 8.5

Samsung sta già tracciando la strada verso il 2026, e le prime indiscrezioni sulla One UI 8.5 iniziano a circolare online. Dopo l’avvistamento dei primi firmware interni, oggi sono trapelate alcune schermate che anticipano l’evoluzione grafica della prossima interfaccia proprietaria, attesa con la serie Galaxy S26. A colpire non è solo il rinnovamento estetico, ma anche un sorprendente avvicinamento al linguaggio visivo di iOS 26 e del suo nuovo stile Liquid Glass.

Le immagini trapelate: cosa mostrano

Secondo quanto riportato da uno sviluppatore che è riuscito a installare una build interna su un Galaxy S21 Plus, le immagini diffuse riguardano principalmente il menu delle applicazioni.

Ecco le principali novità osservate:

Nuova barra di ricerca smart: ora posizionata in alto, sempre visibile anche nella pagina principale, per un accesso più immediato.

Pulizia visiva: spariscono la vecchia intestazione con icona di ricerca e l’etichetta “Impostazioni”, lasciando più spazio ai contenuti.

Tasto Indietro separato: torna isolato nell’angolo in alto a sinistra, con un look più minimale.

Il risultato complessivo è un’interfaccia più leggera, ordinata e al passo con le tendenze attuali del design mobile.

Il paragone con iOS: coincidenza o ispirazione?

Non è sfuggito agli utenti il parallelismo con Apple, in particolare con l’ultima release iOS 26. La barra di ricerca e il pulsante Indietro richiamano infatti da vicino il design introdotto con Liquid Glass. Certo, manca l’effetto acquerello tipico di Cupertino, ma il “family feeling” è innegabile. Samsung, del resto, non è nuova a contaminazioni estetiche: l’obiettivo sembra essere quello di raffinare l’esperienza visiva senza però snaturare il DNA della One UI.

Tra Material 3 Expressive e modernizzazione

Un altro elemento da tenere in considerazione è il percorso parallelo tracciato da Google con Material 3 Expressive, la nuova linea guida estetica di Android. La One UI 8.5 potrebbe quindi rappresentare un ponte tra lo stile attuale e le future integrazioni, alleggerendo l’interfaccia in attesa che il nuovo standard diventi diffuso a livello globale.

Va sottolineato che si tratta di modifiche preliminari, appartenenti a una build interna. La versione definitiva della One UI 8.5, attesa nei primi mesi del 2026 insieme ai Galaxy S26, potrebbe cambiare in maniera significativa.