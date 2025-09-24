WindTre Super Fibra: fino a 2,5 Gigabit e Amazon Prime gratis per un anno

Tra le offerte fibra più competitive del momento erge la Super Fibra Unlimited di WindTre. Una promo che si presenta come una delle più complete del mercato italiano. Gli utenti che scelgono di attivarla online beneficiano non solo di uno sconto sul canone mensile, che scende a 24,99€ rispetto ai 27,99€ standard, ma anche di un regalo molto interessante. Ovvero 12 mesi di Amazon Prime inclusi, validi sia per i nuovi clienti sia per chi è già abbonato al servizio.

Il pacchetto comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, più un modem di ultima generazione compatibile con la tecnologia Wi-Fi 7, pensato per garantire connessioni stabili e copertura uniforme anche nelle abitazioni più ampie. A completare l’offerta, in alcune aree geografiche selezionate, c’è anche l’attivazione gratuita, che riduce ulteriormente i costi iniziali.

WindTre punta su velocità e intrattenimento

Il punto di forza della Super Fibra Unlimited di WindTre è la potenza della connessione. Grazie alla tecnologia di nuova generazione, la linea raggiunge velocità fino a 2,5Gigabit al secondo. Dunque un valore superiore alla maggior parte delle offerte concorrenti che si fermano a 1Gigabit. Ciò significa poter contare su una rete ideale per attività complesse come lo streaming in 4K, le sessioni di gaming competitivo, le videoconferenze in alta qualità e l’utilizzo simultaneo di più dispositivi senza rallentamenti.

Oltre alla velocità, un altro valore aggiunto è quello dell’intrattenimento. Sarà infatti possibile usufruire di 12 mesi di Amazon Prime gratuiti, oltre a accesso a consegne rapide, sconti esclusivi e soprattutto Prime Video. Ovvero la piattaforma streaming che propone film, serie TV e la trasmissione in esclusiva della migliore partita di Champions League ogni mercoledì sera. Un vantaggio che da solo può valere gran parte del costo dell’abbonamento.

Insomma, WindTre con questa offerta dimostra di voler alzare la concorrenza del settore, unendo prestazioni elevate, servizi digitali e vantaggi concreti. La promozione, disponibile solo online e per un periodo limitato, rappresenta così un’occasione interessante per chi desidera una fibra ultraveloce senza rinunciare a extra di valore.