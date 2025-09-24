AliExpress abbatte i prezzi, ecco le occasioni migliori

Il noto store di shopping online Aliexpress ha deciso di abbattere i prezzi, proponendo tantissimi prodotti con degli sconti eccezionali. Gli utenti potranno infatti portarsi a casa una valanga di prodotti di rilievo, sia dell’ambito tech che non, ma spendendo decisamente molto meno rispetto a quanto si spende dalla concorrenza. Quest’oggi, infatti, vi proponiamo una selezione delle occasioni migliori da non perdere, con la spedizione gratuita e senza eventuali spese di dazi doganali.
Aliexpress, ecco le occasioni migliori da non lasciarsi sfuggire
- Altoparlante Bluetooth W-KING – portatile 200W RMS, impermeabile IPX7, bassi potenti – PREZZO 178,75 euro contro gli iniziali 431,71 euro con uno sconto complessivo pari al 58% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Moto elettrica per bambini EVERCROSS TECH EV05M – 150W, 8-16 km/h, autonomia 10 km, ruote 12″”” – PREZZO 144,64 euro contro gli iniziali 353,72 euro con uno sconto complessivo pari al 59% – LINK PER L’ACQUISTO
- Zaini tattici da viaggio uomo – capacità 25-50L, impermeabili, multifunzionali – PREZZO 18,72 euro contro gli iniziali 45,33 euro con uno sconto complessivo pari al 58% – LINK PER L’ACQUISTO
- Cuffie Bluetooth Choice – ANC 43dB, audio Hi-Res LDAC, 75 ore autonomia – PREZZO 26,78 euro contro gli iniziali 87,71 euro con uno sconto complessivo pari al 69% – LINK PER L’ACQUISTO
- Mini PC ACEMAGIC E3B – Ryzen 5 7430U, 16GB RAM, 512GB SSD, WiFi 6, supporto triplo display 4K – PREZZO 251,97 euro contro gli iniziali 728,61 euro con uno sconto complessivo pari al 65% – LINK PER L’ACQUISTO
- Occhiali smart AR Xreal One – 3840×1080, chip X1, 3DoF, ampio campo visivo – PREZZO 439,45 euro contro gli iniziali 1044,17 euro con uno sconto complessivo pari al 57% – LINK PER L’ACQUISTO
Ci troviamo di fronte a dei prodotti davvero eccezionali e che gli utenti potranno portarsi a casa risparmiando notevolmente rispetto alla concorrenza solo su Aliexpress. Spicca senz’altro il nuovo mini PC ACEMAGIC E3B proposto ad un prezzo folle di soli 251,97 euro. Questo prodotto vanta infatti notevoli caratteristiche, tra cui memorie interne estremamente veloci ed un processore davvero al top, ovvero il soc AMD Ryzen5 7430U.
Codici sconto Aliexpress:
TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.