WhatsApp prepara la menzione “@tutti” e un modo per silenziarla

WhatsApp sta lavorando a una funzione che potrebbe cambiare il modo in cui vengono gestite le chat di gruppo: la menzione “@tutti”. La novità, individuata nella beta 2.25.26.3 per Android da WABetaInfo, permetterà di avvisare in un colpo solo tutti i membri di una chat, senza doverli citare uno per uno. Un’opzione utile per condividere avvisi importanti, promemoria o aggiornamenti che devono raggiungere ogni partecipante. Non sarà riservata agli amministratori: anche i membri “normali” potranno usarla, il che la rende adatta a gruppi di lavoro, chat di amici o gruppi di studio in cui serve richiamare l’attenzione di tutti rapidamente.

Un problema di troppe notifiche su WhatsApp: ecco la soluzione

Questa libertà, però, porta con sé anche il rischio di abuso. Se la menzione venisse usata troppo spesso, i gruppi potrebbero diventare invadenti, con notifiche continue e fastidiose. Per questo WhatsApp sta già pensando a una soluzione: nella beta successiva, la 2.25.27.1, è comparsa la possibilità di disattivare le notifiche di “@tutti”. Chi ha messo il gruppo in silenzioso potrà scegliere di bloccare anche questo tipo di avvisi o, al contrario, lasciarli attivi per non perdere comunicazioni importanti.

Più controllo per gli utenti su WhatsApp: ora si cambia

L’idea è dare a chi usa WhatsApp un maggiore controllo sull’esperienza d’uso. Chi preferisce ricevere ogni avviso potrà continuare a farlo, mentre chi non sopporta troppe notifiche potrà filtrare quelle meno urgenti. In questo modo la funzione resta utile per coordinarsi in situazioni che richiedono attenzione immediata, ma senza trasformarsi in una fonte di stress per chi vuole usare le chat in modo più tranquillo. La novità è ancora in fase di test e arriverà in un prossimo aggiornamento, ma sembra già pensata per rendere i gruppi più gestibili e meno caotici. WhatsApp dunque, nonostante sia la migliore applicazione da tempo, continua ad evolversi nel migliore dei modi.