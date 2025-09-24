WhatsApp beta: i profili social potranno essere collegati alla piattaforma

WhatsApp si prepara ad accogliere un’altra funzione che renderà la piattaforma più aperta ai collegamenti.

WhatsApp continua da sempre a introdurre aggiornamenti che cambiano l’assetto della piattaforma e soprattutto la rendono migliore per gli utenti.

Gli utenti tendono a preferire WhatsApp alle altre applicazioni per la messaggistica istantanea proprio perché non si tratta più in un semplice scambio di messaggi, ma tramite essa è possibile svolgere azioni diverse.

Ricordiamo infatti che si possono effettuare chiamate, videochiamate, creare gruppi o liste broadcast per gli inviti agli eventi, consultare le notizie tramite i canali e postare qualsiasi contenuto multimediale tramite l’aggiornamento dello stato.

E adesso è in arrivo un’ulteriore funzione che renderà l’app ancora più aperta.

WhatsApp: presto il collegamento con gli altri social

Ci sono delle novità su WhatsApp beta che riguardano i collegamenti con gli altri social.

Presto su WhatsApp si potranno aggiungere i link verificati di Facebook, Instagram e altri social network di Meta.

Ciascun utente potrà scegliere in totale autonomia se collegare i propri profili a WhatsApp oppure no.

Cliccando sui link, si potrà accedere direttamente agli altri account personali dei social network.

Si tratta in pratica di un modo per tenere tutte le app di Meta collegate, come già succede tra Instagram e Facebook.

La possibilità di presentare il profilo di WhatsApp come un biglietto da visita digitale con tutti questi collegamenti può avere dei vantaggi incredibili.

Se da una parte per gli utenti privati sarà più semplice condividere tutti i profili social con un unico link, per le aziende e per l’influencer sarà ancora meglio.

La prima categoria potrà sfruttare questa funzione per indirizzare i clienti verso tutte le proprie pagine ufficiali.

La seconda invece potrà sfruttarlo per promuovere e condividere tutti i propri account social.

Non è escluso che a breve si potrà avere un ecosistema unico in cui tutte le applicazioni di Meta siano finemente interconnesse.