Unitree: il robot G1 resta in piedi anche dopo nove calci

Un robot che resiste ai colpi umani sta attirando l’attenzione, sollevando interrogativi su quanto la tecnologia robotica sia ormai vicina alle capacità umane. Si tratta del G1, umanoide sviluppato dall’azienda cinese Unitree. Tale dispositivo è stato protagonista di un esperimento insolito: un dimostratore lo ha colpito ripetutamente per testarne la stabilità. Il video, diventato virale, mostra l’automa cadere solo una volta, su un tappeto scivoloso, per poi rialzarsi in tempi rapidissimi. Tale dimostrazione riflette anni di ricerca sui sistemi di resistenza dei robot. I colpi ricevuti dal G1 permettono di osservare direttamente come la macchina reagisca agli urti e mantenga l’assetto. Alla base del progetto ci sono motori sincroni a magneti permanenti ad alta velocità, encoder doppi per un controllo preciso delle articolazioni e un sistema di coordinamento “a corpo intero” che gestisce il movimento del robot.

Unitree: il robot umanoide prova la sua stabilità

L’interazione tra sensori e software è altrettanto determinante. Telecamere di profondità, LiDAR 3D e un’unità IMU monitorano costantemente l’ambiente, aggiornando in tempo reale il modello interno del G1 e permettendogli di adattare i movimenti in modo quasi umano. La combinazione tra hardware e software consente una risposta immediata agli stimoli esterni, anche quando imprevedibili.

Non meno rilevante è il contributo dell’intelligenza artificiale. Grazie a tecniche di apprendimento per imitazione e rinforzo, il robot può osservare comportamenti umani complessi e riprodurli. Ciò rende il G1 non solo resistente, ma anche agile, capace di compiere movimenti fluidi e coordinati.

Il dibattito generato dal video riflette un’intersezione tra curiosità tecnologica e riflessione sociale. L’esperimento con il robot Unitree è un indicatore del percorso in cui la robotica si muove verso macchine sempre più autonome. Dispositivi capaci di interagire con l’ambiente e con le persone in modo sicuro e intelligente. Aprendo così scenari che potrebbero ridefinire il concetto stesso di collaborazione uomo-macchina.