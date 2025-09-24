Ad
Samsung Galaxy S25 Ultra: spunta il primo firmware One UI 8.5, sviluppo già in corsa

Samsung accelera: mentre One UI 8 è in rollout, sui server spunta il primo firmware One UI 8.5 per Galaxy S25 Ultra. Novità attese con la serie S26 nel 2026.

scritto da Manuel De Pandis
Samsung non ha alcuna intenzione di rallentare sul fronte aggiornamenti software. Mentre la distribuzione di One UI 8 è ancora in pieno svolgimento sui Galaxy S25, incluso il modello Ultra, i server interni dell’azienda hanno già svelato la presenza di un primo firmware One UI 8.5. Un indizio chiaro: lo sviluppo della prossima versione dell’interfaccia è già iniziato.

Un cambio di passo rispetto al passato

Chi ricorda i ritardi di One UI 7 sa quanto Samsung fosse stata criticata per rollout lenti e distribuiti in maniera frammentata. Con One UI 8 le cose sono andate diversamente: beta più rapide, patch puntuali e rollout che hanno raggiunto subito i mercati principali. L’avvistamento precoce della release 8.5 conferma questa strategia: aggiornamenti cadenzati e meno attese per gli utenti.

Non significa aggiornamento immediato

Attenzione, però: il fatto che un firmware sia stato individuato non vuol dire che gli utenti riceveranno a breve l’update. Samsung di solito riserva queste build a test interni o beta private, mentre il rilascio stabile potrebbe coincidere con l’arrivo della serie Galaxy S26 nel 2026. È già accaduto in passato: le generazioni in commercio ricevono l’update qualche settimana dopo il debutto dei nuovi flagship.

Cosa sappiamo delle novità?

Per ora le indiscrezioni sono minime: si parla di una nuova versione del browser Samsung Internet, ma nulla di più concreto. È probabile che la One UI 8.5 punti a:

  • ottimizzazioni lato batteria e gestione energetica,
  • affinamenti estetici coerenti con la filosofia Material You,
  • nuove funzioni di AI integrata per la personalizzazione,
  • miglioramenti alla fluidità del sistema e al multitasking.

Samsung ha anche chiuso alcune falle che in passato permettevano agli utenti più esperti di scaricare firmware in anticipo: questo renderà più difficile ottenere dettagli prima del tempo.

Una strategia per competere con Apple

Il tempismo non è casuale: Apple ha appena rilasciato l’ultima versione di iOS, confermando la sua reputazione di regina degli update rapidi. Samsung, dal canto suo, punta a non restare indietro, offrendo aggiornamenti frequenti e più prevedibili. Un approccio che va incontro agli utenti, sempre più attenti alla longevità software dei propri dispositivi.

