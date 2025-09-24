Ad
mercoledì, Settembre 24, 2025
Nilox Onair: la nuova fitness band arriva in Italia

È stata presentata in Italia Onair la nuova fitness band senza display di Nilox. Ecco i dettagli sul nuovo dispositivo.

scritto da Margareth Galletta
Nilox Onair

In un mercato dominato da dispositivi sempre più complessi e iperconnessi, Nilox propone una soluzione in controtendenza. Si tratta di Onair, una fitness band che rinuncia allo schermo. Ciò per concentrarsi esclusivamente sul monitoraggio del corpo. Leggero e discreto, il dispositivo punta a integrare il benessere nella vita quotidiana senza trasformarsi in una fonte di distrazione. L’elemento distintivo di Onair è proprio la sua essenzialità. Con soli 15 grammi e dimensioni contenute, il dispositivo è progettato per accompagnare ogni movimento. Il tutto senza interferire con le attività di tutti i giorni. La certificazione IP68 garantisce protezione contro acqua e polvere. Mentre la batteria da 180mAh assicura fino a 25 giorni di autonomia.

Nilox Onair: ecco i dettagli della fitness band

Senza un display da consultare, la raccolta dei dati avviene interamente tramite sensori avanzati. La band rileva frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigenazione del sangue e qualità del sonno. Offrendo così una panoramica completa della salute dell’utente. Anche quando non connessa allo smartphone, Onair conserva fino a due settimane di parametri. Garantendo continuità nelle misurazioni.

Il monitoraggio si amplia con il supporto a oltre 100 modalità sportive, con metriche specifiche per discipline diverse. L’app dedicata Nilox Onair, disponibile per dispositivi iOS e Android, consente di visualizzare tutte le informazioni raccolte e integra strumenti aggiuntivi per la gestione del benessere quotidiano. Un diario giornaliero registra umore, alimentazione e attività fisica. A cui si aggiunge il calendario del ciclo femminile e gli esercizi di meditazione guidata per respirazione, rilassamento e concentrazione.

La band offre anche personalizzazione estetica: i cinturini intercambiabili permettono di scegliere tra le varianti nera, blu, rosa e grigia. Il prezzo di 49,99 euro posiziona Onair come un dispositivo accessibile, pensato per chi cerca strumenti pratici, ma completi. In un contesto in cui la ricerca di equilibrio tra connessione e benessere personale diventa sempre più centrale, l’approccio minimalista di Onair suggerisce un nuovo percorso per i dispositivi wearable, in cui la semplicità diventa valore aggiunto.

Margareth Galletta

