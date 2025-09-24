Steam: da Gennaio 2026 addio ai 32 bit per sempre

Molti di voi sapranno che la stragrande maggioranza dei sistemi attuali funzionano a 64 bit ed eseguono programmi generalmente a 64 bit, si tratta della naturale evoluzione e passaggio di consegne dai sistemi a 32 bit presenti in passato, questa evoluzione ha progredito nel corso degli ultimi anni, grazie ovviamente all’evoluzione dei sistemi di sviluppo e soprattutto delle configurazioni pc in grado di eseguire programmi con prestazioni decisamente più elevate.

Nello specifico, la differenza tra i programmi a 32 bit e quelli a 64 bit e quella che questi ultimi possono avere accesso ad una platea di risorse decisamente più ampia dal momento che consentono una migliore elaborazione dei dati e soprattutto un maggiore utilizzo della memoria RAM che nei sistemi a 32 bit si ferma ad un massimo di 4 GB per programma.

Ora anche Steam

Un grande assente all’interno di questo contesto era il client di videogiochi di Steam, quest’ultimo veniva ancora sviluppato a 32 bit, potendo ovviamente essere eseguito sia sui sistemi a 32 bit che a 64 bit, i secondi infatti possono eseguire i programmi a 32 bit ma non viceversa, elemento però che a partire da gennaio 2026 non sarà più tale, Steam infatti ha annunciato che a partire da quel mese passerà ad un client esclusivamente a 64 bit abbandonando i 32 bit, un passaggio di consegne che in realtà era molto atteso e forse sta arrivando anche con un discreto ritardo dal momento che ormai praticamente tutti i sistemi sono a 64 bit con Windows 11 che non offre nemmeno più la versione a 32 bit.

Si tratta dunque di un passaggio obbligato ma senza alcun dubbio nemmeno doloroso dal momento che ormai l’hardware è pronto e tutti gli utenti dispongono di un sistema a 64 bit, quest’ultimo rappresenterà lo standard per davvero tantissimi anni dal momento che un eventuale passaggio a 128 bit non è previsto poiché la differenza non sarebbe poi così tangibile, il passo che segnò veramente la svolta fu infatti quello dai 16 ai 32 bit poiché la differenza prestazionale fu davvero palese, nemmeno il cambiamento da 32 a 64 fece troppo scalpore ma rappresenta la possibilità più stabile e soddisfacente.