Amazon AI rivoluziona il commercio online con il nuovo Seller Assistant

Amazon ha annunciato un aggiornamento importante per il suo Seller Assistant, ora trasformato in un vero agente AI sempre attivo. Non più solo uno strumento di monitoraggio, ma un collaboratore digitale in grado di prendere decisioni, suggerire strategie e, se autorizzato, agire direttamente. Tale novità segna un passo importante verso il cosiddetto agent-driven commerce, un modello in cui l’intelligenza artificiale gestisce operazioni complesse lasciando all’utente la supervisione finale.

Il nuovo Amazon AI Seller Assistant è capace, ad esempio, di individuare i prodotti che rischiano di rimanere invenduti a lungo. In questi casi può proporre un ribasso del prezzo, la rimozione dal catalogo o la conferma della permanenza. Non si limita però ai consigli. Infatti se il venditore concede l’autorizzazione, l’agente può automatizzare intere operazioni, riducendo tempi e margini di errore. Anche le spedizioni rientrano tra le sue competenze, con la possibilità di analizzare le domande e suggerire percorsi più efficienti, agevolando logistica e costi.

Amazon AI Seller Assistant: tra conformità, pubblicità e futuro del commercio

Una parte rilevante del nuovo sistema riguarda la conformità normativa, aspetto fondamentale per chi opera a livello internazionale. Amazon AI può verificare automaticamente che ogni articolo rispetti standard di sicurezza e regolamenti locali, segnalando eventuali problemi prima che diventino sanzioni. Ciò riduce i rischi e rende più semplice la gestione del business per migliaia di piccoli e medi imprenditori.

Il ruolo dell’agente intelligente si estende anche alla pubblicità. I venditori potranno creare inserzioni con semplici prompt conversazionali. Basterà descrivere il prodotto a parole, e l’AI genererà testi, immagini e strategie promozionali. Una funzionalità che si affianca a strumenti già introdotti da Amazon, come il generatore video per annunci e la scrittura automatica delle schede prodotto.

Il settore nel frattempo evolve rapidamente. Google ha da poco proposto un nuovo protocollo per i pagamenti tra agenti AI, anche se Amazon non figura ancora tra i partner. Insomma in un futuro non troppo lontano, le intelligenze artificiali non solo supporteranno i venditori, ma saranno delegate a compiere transazioni autonome, segnando una trasformazione universale del commercio online.