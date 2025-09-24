Fastweb Mobile Start: 150 GB, minuti illimitati e 5G a meno di 10€

Fastweb ha lanciato una proposta che punta a semplificare la vita di chi cerca una tariffa mobile chiara, completa e senza sorprese. Si chiama Fastweb Mobile Start e si presenta come una soluzione adatta a chi vuole navigare senza pensieri, parlare senza limiti e avere tutto pronto da subito, senza complicazioni. La promessa è semplice: 150 GB al mese, anche in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e roaming UE incluso, il tutto a meno di dieci euro al mese.

Tutto incluso con Fastweb Mobile Start: giga, chiamate e roaming UE

La proposta non si limita ai numeri. Chi sceglie Fastweb Mobile Start può contare su una gestione semplice della SIM o dell’eSIM, con attivazione immediata tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o persino video riconoscimento. Questo significa che la SIM arriva a casa senza costi aggiuntivi e si può iniziare subito a usare, con la sicurezza di un processo digitale veloce e sicuro. Anche chi viaggia trova un alleato: 17 GB di roaming UE più 15 GB extra offerti da Fastweb consentono di navigare senza sorprese nei paesi dell’Unione Europea, incluso Regno Unito, Svizzera e Ucraina, esattamente come se si fosse a casa.

Oltre alla navigazione, chiama attenzione il WiFi-Calling, che permette di fare telefonate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando semplicemente la rete Wi-Fi. In questo modo non c’è rischio di perdere contatti importanti anche in zone dove la copertura mobile è più debole. La trasparenza della tariffa è un altro punto chiave: nessun costo nascosto, nessun vincolo di durata, niente penali di uscita. Si paga solo il prezzo indicato, 9,95 euro al mese, e si può sempre cambiare idea senza problemi.

Per chi ama la velocità, Fastweb Mobile Start punta in alto. La connessione 5G inclusa consente download fino a 2 Gbps, sfruttando la rete mobile Vodafone, premiata più volte per affidabilità e copertura. I giga a disposizione non sono solo tanti, ma anche alla massima velocità, così da navigare senza limiti o rallentamenti. In più, l’offerta include anche corsi della Fastweb Digital Academy, un piccolo bonus per chi vuole migliorare le proprie competenze digitali.

Con Fastweb Mobile Start, quindi, l’idea è chiara: una tariffa semplice, potente e flessibile, pensata per chi vuole navigare e comunicare senza complicazioni, con la sicurezza di una rete premiata e la libertà di gestire tutto in modo digitale.