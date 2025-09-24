Quantum Motion porta il primo computer quantistico su chip CMOS standard

Immagina un computer quantistico capace di stare dentro tre rack da server standard, con l’elettronica di controllo, il sistema di raffreddamento e il tutto montato come fosse una parte dei data-center più comuni. È questa la visione che Quantum Motion sta realizzando in Inghilterra, presso il National Quantum Computing Centre (NQCC). Il nuovo sistema non è un prototipo esoterico che vive solo in un laboratorio ultra-raffreddato, ma un computer quantistico che si basa su una tecnologia familiare: il silicio CMOS, lo stesso tipo di chip usato per smartphone, laptop e server tradizionali.

Ciò che rende questo annuncio speciale è il fatto che il computer è full-stack: non solo il Quantum Processing Unit (QPU) quantistico, ma anche gli elementi necessari per controllarlo, l’interfaccia software compatibile con framework già usati (Qiskit e Cirq), e il sistema di raffreddamento. Tutto questo integrato in un contenitore che può essere installato in un data-center senza stravolgere infrastrutture speciali. È un passo importante verso la produzione su larga scala dei computer quantistici, perché abbassa i costi e rende la tecnologia più “pronta all’uso”.

Perché questo passo è rilevante

La scelta del wafer da 300 mm con tecnologia CMOS significa sfruttare processi di produzione che oggi già producono miliardi di chip per elettronica tradizionale. In questo modo, ciò che veniva fatto solo in laboratori con processi speciali e su piccola scala può cambiare. Se riusciamo a fabbricare chip quantistici con le stesse linee produttive dei chip classici, le barriere costruttive, i costi, i tempi potranno essere ridotti.

Un altro aspetto fondamentale è la compatibilità: il sistema è pensato per essere usato con software che già usano molti sviluppatori e ricercatori. Questo significa che non serve riscrivere tutto: con la ricerca e lo sviluppo di algoritmi quantistici, potremo presto essere in grado di passare su questa piattaforma con meno sforzo, potendo testare idee reali anziché solo simulazioni.

Certo, non è tutto oro: non sappiamo ancora il numero esatto di qubit attivi, la stabilità, la resistenza al rumore e altre metriche decisive (tempo di coerenza, errori di gate, gestione degli errori). Ma il fatto che si sia costruito un sistema così integrato, su tecnologia standard, installato in un centro quantistico nazionale, è già un segnale che la tecnologia quantistica sta maturando.

Conclusione: Quantum Motion non sta vendendo illusioni, sta costruendo ponti concreti tra la fisica quantistica sperimentale e il mondo dell’informatica reale. E se tutto va come da aspettativa, nei prossimi anni questi computer potrebbero diventare parte integrante delle infrastrutture tecnologiche, non solo gadget da laboratorio.