GoPro ha alzato nuovamente l’asticella nel settore delle action camera, presentando una gamma di novità che si muove lungo due direzioni precise: da un lato l’evoluzione tecnologica dei modelli di punta, dall’altro l’apertura verso prodotti pensati per ampliare la platea di utilizzatori, dai professionisti della produzione video agli appassionati che cercano soluzioni compatte e immediate. L’annuncio porta sul mercato cinque dispositivi che segnano un salto qualitativo e, allo stesso tempo, una diversificazione senza precedenti per il marchio.
GoPro MAX2 e LIT HERO: il debutto arriva con il Fluid Pro AI
Stanno per arrivare tre novità imperdibili presentate da GoPro. Scopriamo insieme le loro caratteristiche.
