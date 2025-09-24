GoPro MAX2 e LIT HERO: il debutto arriva con il Fluid Pro AI

La nuova HERO13 Black, al prezzo di 449,99 euro, si propone come il modello di riferimento della linea. Compatibile con gli obiettivi della Serie HB, offre prestazioni avanzate. Mentre la versione HERO più accessibile, con un peso di soli 86 grammi e video in 4K, amplia la gamma con un’opzione leggera e versatile dal costo di 229,99 euro. Si tratta di una scelta strategica: mantenere una top di gamma adatta agli utenti più esigenti e affiancarla a una fotocamera compatta e dal prezzo più contenuto. Il tutto senza rinunciare alla qualità.

Accanto a tali modelli, la vera rivoluzione arriva con la presentazione della MAX2. Si tratta di una videocamera a 360° in grado di registrare in True 8K. Dotata di sei microfoni, obiettivi sostituibili e modalità di editing basate su intelligenza artificiale, la MAX2 viene venduta a 519,99 euro. Con un design resistente e una batteria ottimizzata per le basse temperature, è pensata per l’uso intensivo e per le riprese in condizioni estreme.

La linea si arricchisce anche con un modello inedito dal gusto retrò, la LIT HERO. Piccola, ultracompatta, impermeabile fino a cinque metri e dotata di luce integrata, tale fotocamera punta a un pubblico giovane e orientato alla condivisione rapida sui social. Con video in 4K a 60 fps e foto da 12 MP, pesa appena 93 grammi e sarà disponibile a 269,99 euro. La scelta di inserire una luce integrata segna un ritorno a soluzioni semplici ma funzionali, che permettono di catturare immagini anche in condizioni di buio totale.

Infine, GoPro entra ufficialmente nel settore degli accessori intelligenti con Fluid Pro AI. Si tratta di un gimbal basato su tracciamento del soggetto tramite intelligenza artificiale. Compatibile non solo con le fotocamere GoPro, ma anche con smartphone e modelli compatti fino a 400 grammi, garantisce fino a 18 ore di autonomia. Viene presentato sul mercato al costo di 199,99 euro. Con la presentazione di tali novità, GoPro punta oltre il mercato delle action cam tradizionali, allargando il proprio ecosistema con soluzioni pronte a rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto.