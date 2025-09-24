Kena, fino a fine settembre promo con due mesi gratis

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a prorogare la disponibilità delle sue offerte di rete mobile più vantaggiose. L’ultima ad essere stata prorogata è stata in particolare l’offerta denominata Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G. Quest’ultima, secondo quanto è emerso in queste ore, continuerà ad essere disponibile all’attivazione fino alla fine del mese di settembre 2025.

Kena Mobile, continua per tutto il mese di settembre la super promo con due mesi gratis

Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G è una delle offerte di rete mobile più interessanti dell’operatore e continuerà ad essere disponibile fino alla fine del mese corrente . L’operatore ha infatti da poco comunicato una nuova data di scadenza per questa promo, ovvero fino alla giornata del prossimo 30 settembre 2025.

L’offerta in questione continuerà ad essere disponibile sia online sul sito ufficiale sia nei negozi fisici autorizzati. Si tratta tuttavia di un’offerta riservata a pochi utenti. Sarà infatti disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, CoopVoce e Digi Mobil.

Ci troviamo di fronte ad un’offerta davvero conveniente, dal basso costo e con un grande bundle a disposizione. L’operatore sta poi proponendo gratuitamente i primi due mesi di rinnovo. Vi riassumiamo qui di seguito quello che include: