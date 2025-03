Very Mobile: 200 GB al mese in 5G, la promo che spopola costa pochissimo

Very Mobile ha finalmente proposto di nuovo una delle sue migliori soluzioni, quella dedicata a chi arriva da Iliad e dagli altri operatori virtuali. La nuova soluzione in questione garantisce mensilmente una somma pari a 150 GB in 5G ma non finisce qui. Ci sono infatti anche minuti e SMS illimitati al costo fisso di 5,99€ al mese per sempre. Il prezzo è davvero straordinario, soprattutto per gli utenti che scelgono questa offerta entro questa settimana, anche perché ci sono due mesi gratuiti.

Cosa offre la promo di Very Mobile

Gli utenti che scelgono questa tariffa avranno:

150 GB in 5G , senza costi extra;

, senza costi extra; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati ;

; Prezzo fisso di 5,99€ al mese garantito per sempre ;

; Due mesi in omaggio, se attivata entro il 13 marzo 2025.

Questa offerta è riservata a chi effettua la portabilità da Iliad o da altri operatori virtuali, mentre non è disponibile per chi proviene da TIM, Vodafone e WindTre.

Prezzo bloccato e nessuna sorpresa in bolletta

Tra i vari vantaggi che offre un gestore mobile come Very Mobile, c’è sicuramente la trasparenza. Quando il provider indica un prezzo, quello è e quello resta nel tempo. In questo caso il prezzo di 5,99€ al mese non cambierà mai, non ci saranno quindi aumenti di alcun genere e soprattutto ricordate che il 5G è gratuito per tutti, una cosa che non tutti mettono a disposizione.

Attivazione semplice e due mesi gratis con Very Mobile

Chi decide di passare a Very Mobile entro il 13 marzo 2025 riceverà due mesi gratuiti, un’occasione per provare il servizio senza spendere subito l’intero importo dell’abbonamento. L’attivazione può essere effettuata comodamente online o nei punti vendita autorizzati.

Con questa offerta, Very Mobile si conferma tra le opzioni più interessanti per chi cerca tanti giga, 5G incluso e un prezzo fisso senza vincoli. Cosa state aspettando ancora?