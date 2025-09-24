Jaguar Land Rover, l’attacco informatico blocca la produzione

Il recente attacco informatico subito a fine agosto da Jaguar Land Rover sta ancora causando non pochi problemi all’azienda automotive. In un recente comunicato, il costruttore ha confermato che la chiusura degli stabilimenti sarà estesa fino al primo ottobre.

Gli hacker che hanno condotto il cyber-attacco hanno paralizzato la produzione bloccando le fabbriche in tutto il mondo e mettendo in crisi anche i fornitori del gruppo. Solo nel Regno Unito, Jaguar Land Rover possiede tre stabilimenti con una capacità produttiva complessiva di 1.000 vetture al giorno.

Secondo le stime della BBC, l’azienda che fa capo al gruppo indiano Tata Motors sta perdendo 50 milioni di sterline a settimana pari a circa 58 milioni di euro. Lo stop della produzione ha costretto anche i 33.000 dipendenti a restare a casa.

Jaguar Land Rover pianifica la ripartenza dopo l’attacco hacker ma gli stabilimenti restano chiusi fino al primo ottobre

L’azienda non ha diffuso ulteriori dettagli sulla tipologia di attacco subito ma le indiscrezioni lasciano trapelare anche ulteriori problematiche in arrivo per Jaguar Land Rover. Infatti, sembrerebbe che l’azienda non sia coperta da una polizza assicurativa specifica per gli attacchi informatici. Se questa notizia fosse confermata, rappresenterebbe un ulteriore beffa per il marchio che si troverebbe a fronteggiare una crisi senza precedenti.

Per fortuna, il Governo britannico sembra intenzionato ad attivarsi per sostenere l’azienda, i lavoratori e l’economia legata al settore automotive. Peter Kyle, Ministro per le imprese, si è mostrato favorevole ad avviare misure governative per supportare l’azienda e l’indotto. Anche Chris McDonald, Ministro per l’industria, ha affermato che: “Abbiamo due priorità: aiutare Jaguar Land Rover a riprendere le attività il prima possibile e garantire la salute a lungo termine della sua catena di fornitura”.

Nel frattempo, Jaguar Land Rover ha annunciato di star lavorando per far ripatire al più presto la produzione. Pur confermando l’estensione della chiusura, l’obiettivo è quello di riprendere gradualmente elaborando varie soluzioni nel corso della settimana che ci separa dai primi di ottobre.