Jaguar Type 00: la nuova elettrica che punta al trono delle sportive

Dopo mesi senza traccia, Jaguar irrompe nel mondo auto. Il concept Type 00, svelato lo scorso dicembre, sembrava un sogno futuristico ed ora diventa realtà. Le nuove immagini rubate vicino al Nürburgring mostrano un prototipo già in fase avanzata di test. Il design finale ha mantenuto linee lisce, eleganza e proporzioni da vera gran turismo. Si parla però, nonostante alcuni aspetti classici, di un modello pronto a riscrivere la storia del marchio britannico. La carrozzeria della Jaguar si mostra più concreta rispetto al concept. Il frontale verticale e aggressivo, i fari sottili, la tripla presa d’aria lo rendono riconoscibile e muscoloso. Il profilo laterale cattura lo sguardo con quattro porte, maniglie a filo, tetto inclinato e cerchi oversize. La coda, ancora mascherata, nasconde una barra luminosa divisa, un nuovo paraurti più elegante. Ogni dettaglio sembra pensato per stupire, senza dimenticare il DNA Jaguar.

Tecnologia inedita e prestazioni sorprendenti per una Jaguar ultraterrena

Sotto la carrozzeria scolpita della Jaguar si nasconde qualcosa di completamente nuovo. Non un aggiornamento. Una piattaforma elettrica inedita, sviluppata da zero: la Jaguar Electrical Architecture. Il marchio punta in alto, con numeri che promettono di far girare la testa. L’autonomia dichiarata tocca i 692 chilometri con una sola carica e se il tragitto è lungo, la ricarica è breve. Solo 15 minuti per 322 km grazie alla fast charge, un tempo più veloce di una pausa pranzo. Le aspettative sono altissime.

La produzione si farà nel Regno Unito, là dove Jaguar è nata. Un ritorno alle origini che sa di nuovo inizio. Il debutto ufficiale è previsto entro fine 2025. Una data che potrebbe segnare la rinascita di un marchio iconico. Può una sola auto cambiare il destino di un intero brand? La Jaguar Type 00 nasce con questo peso sulle spalle. Dopo anni a inseguire i competitor, ora Jaguar si prepara al grande sorpasso, ma non sarà una strada liscia ed ogni dettaglio potrebbe essere quello decisivo.