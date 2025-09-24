Tiscali Mobile, nuove offerte da soli 3,99 euro

L’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ha da poco reso disponibile una super promozione. Ci stiamo riferendo alla promo denominata Tiscali Dedicata a Te. Con quest’ultima, l’operatore sta proponendo alcune offerte con un costo mensile scontato a partire da soli 3,99 euro al mese per i primi tre mesi. Le offerte coinvolte in questa promozione sono rispettivamente Tiscali Mobile 250 5G e Tiscali Mobile 150.
Tiscali Mobile, arriva la promozione Dedicata a Te con i primi tre mesi scontati
A partire dal 22 settembre 2025 l’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ha reso disponibile la promo denominata Tiscali Dedicata a Te. Come già accennato in apertura, questa promo permetterà agli utenti di attivare alcune offerte di rete mobile dell’operatore con il prezzo scontato per i primi tre mesi. Le offerte coinvolte dalla promo sono rispettivamente quelle denominate Tiscali Mobile 250 5G e Tiscali Mobile 150. Vediamo cosa includono.
- Tiscali Mobile 250 5G: include ogni mese un bundle comprendente fino a 250 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS verso tutti i numeri. Per i primi tre mesi, il costo sarà scontato a 5,99 euro. Dopo di che, il costo passerà a 9,99 euro al mese per chi proviene da altri operatori o chi arriva un nuovo numero. Per chi proviene da TIM o Kena, il costo sarà pari a 11,99 euro.
- Tiscali Mobile 150: include ogni mese un bundle comprendente fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS verso tutti i numeri. Per i primi tre mesi, il costo sarà scontato a 3,99 euro. Dopo di che, il costo passerà a 6,99 euro al mese.