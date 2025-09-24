Tiscali Mobile, nuove offerte da soli 3,99 euro

L’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ha da poco reso disponibile una super promozione. Ci stiamo riferendo alla promo denominata Tiscali Dedicata a Te. Con quest’ultima, l’operatore sta proponendo alcune offerte con un costo mensile scontato a partire da soli 3,99 euro al mese per i primi tre mesi. Le offerte coinvolte in questa promozione sono rispettivamente Tiscali Mobile 250 5G e Tiscali Mobile 150.

Tiscali Mobile, arriva la promozione Dedicata a Te con i primi tre mesi scontati

A partire dal 22 settembre 2025 l’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ha reso disponibile la promo denominata Tiscali Dedicata a Te. Come già accennato in apertura, questa promo permetterà agli utenti di attivare alcune offerte di rete mobile dell’operatore con il prezzo scontato per i primi tre mesi. Le offerte coinvolte dalla promo sono rispettivamente quelle denominate Tiscali Mobile 250 5G e Tiscali Mobile 150. Vediamo cosa includono.