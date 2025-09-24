Ad
mercoledì, Settembre 24, 2025
NewsOperatori Virtuali

Tiscali Mobile, nuove offerte da soli 3,99 euro

Tiscali Mobile ha reso disponibile una nuova promo che permette di avere un costo scontato di soli 3,99 euro con alcune offerte.

scritto da Anna Lisa Ferilli
L’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ha da poco reso disponibile una super promozione. Ci stiamo riferendo alla promo denominata Tiscali Dedicata a Te. Con quest’ultima, l’operatore sta proponendo alcune offerte con un costo mensile scontato a partire da soli 3,99 euro al mese per i primi tre mesi. Le offerte coinvolte in questa promozione sono rispettivamente Tiscali Mobile 250 5G e Tiscali Mobile 150.

 

 

Tiscali Mobile, arriva la promozione Dedicata a Te con i primi tre mesi scontati

A partire dal 22 settembre 2025 l’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ha reso disponibile la promo denominata Tiscali Dedicata a Te. Come già accennato in apertura, questa promo permetterà agli utenti di attivare alcune offerte di rete mobile dell’operatore con il prezzo scontato per i primi tre mesi. Le offerte coinvolte dalla promo sono rispettivamente quelle denominate Tiscali Mobile 250 5G e Tiscali Mobile 150. Vediamo cosa includono.

  • Tiscali Mobile 250 5G: include ogni mese un bundle comprendente fino a 250 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS verso tutti i numeri. Per i primi tre mesi, il costo sarà scontato a 5,99 euro. Dopo di che, il costo passerà a 9,99 euro al mese per chi proviene da altri operatori o chi arriva un nuovo numero. Per chi proviene da TIM o Kena, il costo sarà pari a 11,99 euro.
  • Tiscali Mobile 150: include ogni mese un bundle comprendente fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS verso tutti i numeri. Per i primi tre mesi, il costo sarà scontato a 3,99 euro. Dopo di che, il costo passerà a 6,99 euro al mese.
