Hayabusa2 sempre più vicino ad un asteroide piccolissimo

Nel settore dell’esplorazione spaziale, una missione sta attirando l’attenzione. Si tratta di Hayabusa2: la sonda giapponese, già nota per aver riportato campioni dall’asteroide Ryugu. La quale punta ora verso un obiettivo, straordinariamente piccolo e veloce. Ovvero il 1998 KY26. Un corpo celeste di appena undici metri. Per dare un’idea delle proporzioni, si tratta di poco più della lunghezza di un autobus. Ma la sua rotazione completa in soli cinque minuti lo rende un obiettivo unico. Le osservazioni più recenti sono state effettuate con la collaborazione di telescopi internazionali. Tra cui il Very Large Telescope in Cile. I quali hanno rivelato un mondo che sfida le aspettative.

Hayabusa2: ecco le novità evidenziate dalla sonda

Tale missione rappresenta non solo un’impresa tecnologica, ma anche un’opportunità di ricerca cruciale. Studiarne la struttura e il comportamento offre informazioni dirette su corpi celesti che, pur essendo piccoli, possono avere un impatto significativo sulla Terra. Come osserva l’astronomo Olivier Hainaut, avvicinarsi a un asteroide di tali dimensioni sarà “molto più complesso”. Inoltre, ogni risultato potrà definire nuovi standard per missioni future.

La superficie dell’asteroide appare insolitamente brillante, ma gli scienziati non hanno ancora chiarito se KY26 sia un blocco compatto o un aggregato di detriti. La combinazione di dimensioni minute e movimento rapidissimo pone sfide senza precedenti per la sonda, che dovrà avvicinarsi, orbitare e, se possibile, toccare l’oggetto.

Al di là delle sfide immediate da affrontare, la missione apre prospettive più ampie. Se sarà possibile studiare con successo un corpo così piccolo e dinamico, il passo successivo potrebbe riguardare altre esplorazioni di asteroidi minori. Il tutto con ricadute sulla scienza, sull’estrazione di risorse spaziali e sulla prevenzione di possibili impatti. La capacità di avvicinarsi, analizzare e persino interagire con tali oggetti trasforma ogni dato raccolto in un tassello essenziale per comprendere meglio l’universo che ci circonda. Non resta dunque che attendere per visionare i primi risultati di Hayabusa2.