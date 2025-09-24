Fortnite: ora i giocatori possono costruire in Friuli Venezia Giulia

Un’esperienza inedita sta per arrivare nel mondo dei videogiochi e riguarda una regione italiana. Si tratta del Friuli Venezia Giulia che diventa infatti la prima in Italia ad essere rappresentata all’interno di Fortnite, il titolo di Epic Games. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Novo Esports e PromoTurismoFVG, e mira ad unire il divertimento virtuale con la valorizzazione del territorio. La mappa dedicata include ricostruzioni dettagliate delle principali città della regione. Come Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Palmanova. Affiancate da paesaggi naturali e montani, tra cui Piancavallo, Tarvisio, i laghi di Fusine e la laguna di Marano. Anche i fiumi Tagliamento e Isonzo trovano spazio in tale rappresentazione digitale, così come riferimenti alla tradizione culinaria locale.

Fortnite: ora il Friuli Venezia Giulia è compreso nel gioco

Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come l’iniziativa rappresenta una forma innovativa di promozione territoriale, in grado di intercettare nuovi pubblici con strumenti moderni e interattivi. L’esperimento apre la strada a modalità alternative per valorizzare luoghi e tradizioni. Suggerendo che i videogiochi non siano solo intrattenimento. Ma anche un veicolo di conoscenza culturale.

Guardando oltre, la scelta del Friuli Venezia Giulia potrebbe ispirare altre regioni italiane a sfruttare il mondo dei videogiochi come strumento di turismo esperienziale. Dimostrando così che la realtà virtuale può diventare una finestra concreta sul territorio reale.

E non è tutto. La mappa offerta da Fortnite sarà protagonista di un torneo alla prossima Milan Games Week, in programma dal 28 al 30 novembre. I giocatori potranno partecipare a una classifica online, con i primi dieci classificati che avranno la possibilità di sfidarsi direttamente sulla nuova ambientazione digitale. I premi includono soggiorni invernali nel Tarvisiano, comprensivi di skipass, creando un ponte tra il mondo virtuale e quello reale. Durante la fiera sarà, inoltre, allestito uno spazio dedicato con visori di realtà virtuale. Permettendo ai visitatori di esplorare la mappa in maniera immersiva.