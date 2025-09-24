Fortnite: ora i giocatori possono costruire in Friuli Venezia Giulia

Ad
Una novità interessante sta per arrivare nel mondo di Fortnite. Ora disponibile la possibilità di costruire anche in Friuli Venezia Giulia.

Un’esperienza inedita sta per arrivare nel mondo dei videogiochi e riguarda una regione italiana. Si tratta del Friuli Venezia Giulia che diventa infatti la prima in Italia ad essere rappresentata all’interno di Fortnite, il titolo di Epic Games. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Novo Esports e PromoTurismoFVG, e mira ad unire il divertimento virtuale con la valorizzazione del territorio. La mappa dedicata include ricostruzioni dettagliate delle principali città della regione. Come Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Palmanova. Affiancate da paesaggi naturali e montani, tra cui Piancavallo, Tarvisio, i laghi di Fusine e la laguna di Marano. Anche i fiumi Tagliamento e Isonzo trovano spazio in tale rappresentazione digitale, così come riferimenti alla tradizione culinaria locale.

Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come l’iniziativa rappresenta una forma innovativa di promozione territoriale, in grado di intercettare nuovi pubblici con strumenti moderni e interattivi. L’esperimento apre la strada a modalità alternative per valorizzare luoghi e tradizioni. Suggerendo che i videogiochi non siano solo intrattenimento. Ma anche un veicolo di conoscenza culturale.

Guardando oltre, la scelta del Friuli Venezia Giulia potrebbe ispirare altre regioni italiane a sfruttare il mondo dei videogiochi come strumento di turismo esperienziale. Dimostrando così che la realtà virtuale può diventare una finestra concreta sul territorio reale.

E non è tutto. La mappa offerta da Fortnite sarà protagonista di un torneo alla prossima Milan Games Week, in programma dal 28 al 30 novembre. I giocatori potranno partecipare a una classifica online, con i primi dieci classificati che avranno la possibilità di sfidarsi direttamente sulla nuova ambientazione digitale. I premi includono soggiorni invernali nel Tarvisiano, comprensivi di skipass, creando un ponte tra il mondo virtuale e quello reale. Durante la fiera sarà, inoltre, allestito uno spazio dedicato con visori di realtà virtuale. Permettendo ai visitatori di esplorare la mappa in maniera immersiva.

