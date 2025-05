Tagli NASA: a rischio la difesa planetaria dagli asteroidi

Il 15 maggio, al Congresso degli Stati Uniti, si è tenuta un’udienza che ha acceso più di qualche campanello d’allarme. Al centro del dibattito? Il futuro della difesa planetaria americana. Sì, proprio quella che serve per evitare che un asteroide un giorno ci faccia una visita troppo ravvicinata.

Senza investimenti, la caccia agli asteroidi si ferma

Il motivo dell’agitazione è semplice: nel nuovo bilancio proposto dall’amministrazione Trump, la NASA rischia un taglio pesante, con una sforbiciata del 24% al budget generale e addirittura del 47% alle missioni scientifiche. Tradotto: meno soldi per cose fondamentali come NEO Surveyor, un progetto pensato per stanare gli asteroidi pericolosi prima che ci cadano in testa.

NEO Surveyor è una missione spaziale che avrebbe il compito, cruciale, di cercare oggetti vicini alla Terra (i famosi NEO, Near-Earth Objects) usando l’infrarosso. Il bello di questa tecnologia è che permette di vedere anche gli asteroidi nascosti alla luce del Sole, cosa che i telescopi da Terra non riescono sempre a fare. Ed è un bel vantaggio, considerando che eventi come quello di Chelyabinsk nel 2013 ci hanno insegnato che anche un piccolo sasso spaziale può fare un bel po’ di danni.

La NASA ha già dimostrato con la missione DART che spingere via un asteroide è possibile. Ma per farlo, bisogna prima individuarlo. E senza fondi, strumenti e personale, tutto questo diventa molto più complicato.

Amy Mainzer, a capo del progetto, lo ha detto chiaramente: ci vogliono anni per formare le persone che sanno leggere il cielo in cerca di minacce. E se si smantellano le strutture, come il Goddard Space Flight Center o l’Ames Research Center, si perde molto più di un semplice laboratorio.

Anche altri esperti hanno lanciato l’allarme. Oggi conosciamo oltre 38.000 oggetti vicini alla Terra e più di 2.500 sono classificati come “potenzialmente pericolosi”. Non è il caso di lasciare che un taglio al bilancio ci faccia abbassare la guardia. Perché quando si parla di asteroidi, il margine d’errore è davvero sottile.