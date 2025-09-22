AliExpress, lo sconto di oggi sul notebook da gaming è da NON PERDERE

Promozione assolutamente speciale su AliExpress per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto comunque economico capace di attirare e catturare l’attenzione della molteplicità dei giocatori, che sono alla ricerca di un notebook da gaming che costi poco, ma che allo stesso tempo sia in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Il suo nome è Acemagic RX16, trattasi di un dispositivo di ottima qualità generale, caratterizzato dalla presenza di un processore AMD Ryzen 7 7735HS, SoC di buon livello che offre prestazioni nettamente superiori alla media, considerando la medesima fascia di prezzo, ancora meglio se accoppiato con 16GB di RAM LPDDR5 e 512GB di memoria interna (con slot di espansione disponibili) su SSD. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Pro, senza particolari personalizzazioni software da sottolineare.

Il display è da 16 pollici di diagonale, un buonissimo IPS LCD con risoluzione in FullHD che copre discretamente la gamma dinamica, senza però essere in grado di eccellere in dettaglio e nitidezza (consigliato il collegamento di un monitor esterno, nella maggior parte delle situazioni). Ciò che non convince appieno è invece la capacità della batteria, un componente da soli 4400mAh, che a prima vista potrebbe apparire insufficiente in termini di autonomi che è in grado di offrire, portando e obbligando l’utente ad utilizzare spesso la presa a muro per la sua ricarica o funzionamento.

AliExpress, ecco quanto costa il notebook da gaming

Una spesa complessivamente nettamente inferiore agli standard a cui siamo solitamente abituati, se considerate che comunque ci ritroviamo a non dover più spendere 1436,74 euro di valore di listino, ma sarà possibile investire un quantitativo di soli 443,21 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Spedizione generalmente effettuata dalla Germania, il magazzino è sito all’interno dell’Unione Europea, di conseguenza non si dovranno pagare dazi doganali di alcun tipo, la consegna è garantita entro pochi giorni, e oltretutto è possibile effettuare il reso entro 15 giorni dalla ricezione.