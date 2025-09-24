AliExpress lancia lo sconto del mese: Redmi Pad 2 in sconto del 25%

Redmi Pad 2 è in promozione in questi giorni su AliExpress con una fortissima riduzione sul listino iniziale, andandolo a pagare solamente 149 euro. Rappresenta indiscutibilmente una soluzione molto interessante su cui fare affidamento, nel momento in cui si fosse interessati ad un prodotto di qualità, ma non si fosse disposti a pagare cifre troppo elevate per il suo acquisto.

Il device è stato lanciato sul mercato giusto qualche mese fa, è davvero recentissimo e pronto a fare la differenza con il suo processore MediaTek Helio G100-Ultra, con processo di produzione a 6 nanometri, viene affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G57 MC2, e una configurazione variabile con 4GB o 6GB di RAM LPDDR4X, passando poi per 128 o 256GB di memoria interna UFS 2.2.

Il display è da 11 pollici di diagonale, un buonissimo IPS LCD con risoluzione 2560 x 1600 pixel, che raggiunge 274 ppi, una frequenza di aggiornamento che oscilla fino ad un massimo di 90Hz, come anche luminosità di picco di 600 nit e 1,07 miliardi di colori. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 8 megapixel, con apertura F2.0, mentre anteriormente è disponibile un sensore da 5 megapixel con apertura F2.2.

AliExpress, questo sconto vi lascerà a bocca aperta

La spesa per l’acquisto di questo tablet è tutt’altro che elevata, anche di listino difatti si arriverebbero a spendere circa 199,99 euro. Il risparmio tuttavia è notevole grazie alla promozione di AliExpress, che abbassa il valore finale dell’ordine di circa 50 euro, per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento di soli 149,99 euro. Lo potete ordinare subito al seguente link.

La batteria da 9000 mAh è più che sufficiente per riuscire a garantire anche due giorni di utilizzo continuativo, senza stop o limitazioni particolari. La connessione alla rete avviene tramite WiFi 5, ma senza avere a disposizione lo slot per la SIM. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dalla Spagna con consegna in tempi brevissimi.