Xiaomi 15T Series: presentata la nuova gamma flagship

A Monaco di Baviera è stata svelata la nuova Xiaomi 15T Series, composta dai modelli 15T e 15T Pro. L’obiettivo è di coniugare un comparto fotografico d’eccellenza, un sistema di connettività all’avanguardia e un design elegante, per rafforzare la posizione del marchio nel segmento flagship. Il tema centrale della presentazione è stato l’imaging. La collaborazione con Leica continua a rappresentare un elemento strategico.

Entrambi i dispositivi montano una fotocamera principale da 50MP con lente ottica Leica Summilux, capace di catturare immagini nitide e dettagliate grazie a un’ampia apertura focale (ƒ/1.7 per Xiaomi 15T e ƒ/1.62 per la variante Pro). Il modello di punta introduce il nuovo teleobiettivo Leica 5x Pro, che porta la fotografia mobile verso standard professionali con zoom ottico 5x, zoom a livello ottico 10x e fino a 20x Ultra Zoom. Le lunghezze focali spaziano da 15mm a 230mm su Xiaomi 15T Pro e da 15mm a 92mm su Xiaomi 15T, offrendo agli utenti libertà creativa.

Xiaomi 15T Series: ecco i dettagli emersi dall’annuncio

A supporto interviene la piattaforma di fotografia computazionale Xiaomi AISP 2.0. La quale migliora fedeltà cromatica, profondità e gamma tonale. Funzioni come PortraitLM 2.0 e ColorLM 2.0 arricchiscono i ritratti, mentre la modalità Master Portrait introduce nuovi effetti bokeh regolabili. Non manca la Leica Street Photography Mode, che consente scatti immediati dalla schermata di blocco con lunghezze focali iconiche fino a 135mm, disponibile in esclusiva sul modello Pro. Inoltre, entrambi i dispositivi includono una fotocamera frontale da 32MP pensata per selfie e videochiamate.

Il capitolo video dimostra la volontà di rivolgersi a creator e professionisti: la registrazione in 4K HDR10+ a 30fps è supportata da tutte le fotocamere. Mentre Xiaomi 15T Pro aggiunge la possibilità di riprese in 4K a 120fps e di lavorare con 4K 60fps 10-bit Log con input LUT, per una post-produzione flessibile e di livello cinematografico.

Sul fronte hardware, spicca il display da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e luminosità fino a 3200 nit. Xiaomi 15T Pro vanta cornici ultrasottili da 1,5 mm e refresh rate fino a 144Hz. Mentre il modello base arriva a 120Hz con tecnologia PWM dimming a 3840Hz per ridurre l’affaticamento visivo. Entrambi integrano una batteria da 5500mAh, con ricarica rapida fino a 90W cablata e 50W wireless per la versione Pro, e 67W per il modello standard. La gestione termica è affidata al sistema Xiaomi 3D IceLoop, che distribuisce meglio il calore durante l’uso intensivo.

Non manca attenzione al design: materiali premium come fibra di vetro e Gorilla Glass 7i garantiscono resistenza. Mentre la certificazione IP68 assicura protezione da polvere e immersioni fino a tre metri di profondità. Xiaomi 15T Pro utilizza una lega di alluminio ad alta resistenza e offre le colorazioni Black, Gray e Mocha Gold. Xiaomi 15T sarà disponibile in Black, Gray e Rose Gold.

Ulteriori dettagli emersi sui prossimi smartphone Xiaomi

L’innovazione più inattesa riguarda la connettività. Con Xiaomi Astral Communication debutta la funzione Offline Communication. Tale opzione consente di scambiare messaggi vocali tra dispositivi della serie fino a 1,9 km con il modello Pro e 1,3 km con il modello standard. Anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi. Una soluzione pensata per contesti outdoor, viaggi e situazioni di emergenza. Il sistema integra anche il tuner Xiaomi Surge T1S e il Super Antenna Array con AI Smart Antenna Switching, per garantire stabilità e adattabilità in ogni condizione.

Riguardo il comparto software, la serie introduce il nuovo Xiaomi HyperOS 3, che offre multitasking più rapido, interfaccia ridisegnata, notifiche e widget aggiornati. Oltre che una maggiore integrazione con altri dispositivi. Inoltre, l’intelligenza di sistema HyperAI contribuisce a ottimizzare produttività e condivisione dei contenuti.

Il lancio è accompagnato da un contest che mette in palio biglietti per le Nitto ATP Finals di Torino. Legando la nuova gamma non solo alla tecnologia, ma anche a uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno. Sul mercato italiano, Xiaomi 15T Pro parte da 799,90 euro, mentre Xiaomi 15T è disponibile da 649,90 euro. Entrambi con bundle dedicati e promozioni legate al trade-in e ai coupon di lancio.