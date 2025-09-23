Amazon è IMPAZZITA con l’offerta sul notebook Acer Aspire Go 15

Sconto assolutamente imperdibile su Amazon per tutti gli utenti che vogliono acquistare Acer Aspire Go 15, difatti è disponibile una promozione che abbassa di molto il livello di spesa che c’è da sostenere per il suo acquisto, senza mai essere costretti minimamente a rinunciare alle caratteristiche e prestazioni generali del prodotto stesso.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è l’Acer Aspire Go 15 (precisamente con codice AG15-71P-51F8), si tratta di un notebook portatile con display da 15,6 pollici di diagonale, risoluzione massima in FullHD, cornici sufficientemente sottili, anche se comunque non troppo. Il processore abbraccia perfettamente la fascia intermedia del settore di riferimento, essendo un Intel Core i5-1334U (quindi di tredicesima generazione), alle cui spalle è stata posizionata e studiata una configurazione di tutto rispetto: 32GB di RAM DDR5 oltre a 512GB di memoria interna su SSD PCIe NVMe. La scheda grafica è il componente più utilizzato nella fascia media, parliamo difatti della classica Intel Iris Xe, che offre discrete prestazioni, senza comunque eccellere o essere in grado di distinguersi dalla massa.

Amazon, lo sconto di oggi è da urlo con notebook Acer Aspire Go 15

La promozione che gli utenti si ritrovano a poter attivare e godere è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché al giorno d’oggi il prodotto può essere acquistato con un investimento finale di soli 664 euro, contro i quasi 800 euro di listino. Ordinatelo collegandovi qui.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, senza particolari personalizzazioni grafiche e software, il che significa poter godere praticamente della più pura esperienza stock, senza vincoli particolari o limitazioni a cui è necessario sottostare.