WhatsApp beta introduce collegamenti ai social e scorciatoie per Meta AI

Le ultime versioni beta di WhatsApp per Android e iOS introducono un’importante novità: la possibilità di collegare i propri profili social verificati direttamente all’account dell’app di messaggistica. Con la beta 2.25.23.19 per Android è arrivata la funzione per aggiungere l’handle Instagram tramite l’Accounts Center, che mostra accanto al profilo l’icona ufficiale del social, garantendo così l’autenticità dell’account. La beta 2.25.26.12 estende la funzione a Facebook, consentendo di mostrare l’icona del social blu e il link al profilo personale. L’opzione è completamente facoltativa: chi preferisce non condividere i propri profili può lasciare disattivata l’impostazione senza alcuna conseguenza sull’uso dell’app.

Il sistema permette anche di visualizzare link non verificati, con un’icona generica e l’URL completo. Questa integrazione segna il primo passo di un piano più ampio che potrebbe includere in futuro il supporto ad altre piattaforme social, rafforzando la credibilità dei profili e riducendo i rischi di impersonificazione.

Meta AI integrata nei messaggi

La seconda novità riguarda l’assistente Meta AI, ora più semplice da usare grazie a una nuova voce “Chiedi a Meta AI” nel menu dei messaggi. Dopo essere apparsa nella beta Android 2.25.23.24, la funzione è in distribuzione anche per iOS con la beta 25.26.10.71 su TestFlight. Quando si seleziona un messaggio, si apre direttamente una chat con Meta AI, senza dover inoltrare manualmente il contenuto. Il messaggio selezionato compare come citazione e l’utente deve aggiungere un proprio testo prima dell’invio, così da fornire contesto e domande mirate, ad esempio per verificare notizie o chiarire informazioni.

Questo approccio offre maggiore controllo, evitando che i contenuti vengano condivisi per errore, e rende l’interazione con l’assistente più rapida e consapevole. Alcuni tester iOS possono già provare la funzione, che sarà gradualmente estesa a più utenti nelle prossime settimane.