Tesla, arriva il nuovo centro di ricerca

Tesla, una nuova apertura?

Tesla vuole continuare ad investire nella nostra Europa. La stessa casa automobilistica sta costruendo di recente a Berlino, un nuovissimo centro di ricerca e sviluppo che a quanto pare dovrebbe trovare la sua apertura nel 2026. La nuova struttura appena citata, potrebbe diventare davvero importante per i piani dell’azienda di Elon Musk. Tutto questo diventa molto importante adesso visto che c’è bisogno di accelerare dato che le vendite delle auto elettriche sono in continuo calo. Ma la vera domanda è su cosa si concentrerà il nuovo centro di ricerca e sviluppo europeo di Tesla? Da quanto possiamo sapere, esso si andrà a concentrare sulla ricerca dei materiali e sullo sviluppo di veicoli e sistemi di trasmissione.

Normalmente il nuovo centro di Tesla non poteva non ritrovarsi che vicino alla Gigafactory dove oggi si sfornano in continuazione le Tesla Mode Y. Bisogna sottolineare che ci saranno importanti sinergie tra le due strutture. All’inizio del tutto, all’interno del nuovo centro lavoreranno 130 persone tra ingegneri e specialisti. Alcuni di questi verranno proprio dalla Gigafactory. Dalle previsioni che si possono stimare, il numero dei dipendenti dovrebbe arrivare attorno a 250.

In poche parole, Tesla pone uno sguardo molto ampio al futuro e dedica il suo tempo ad ampliare le sue strutture in Europa con un centro. In questo si lavorerà alle nuove soluzioni che in futuro troveremo sulle sue auto elettriche. Di dettagli aggiuntivi al momento non ne abbiamo traccia. Molto sicuramente sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, con l’avanzata imminente del progetto.