Smartphone più costosi in arrivo, TSMC alza i prezzi dei chip

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uno dei principali produttori globali di chip per smartphone (processori, modem, etc.), ha deciso di aumentare i prezzi di alcuni suoi prodotti, in particolare quelli realizzati con processi all’avanguardia. L’aumento stimato è tra il 5% e il 10% per i più moderni, come 5 nm, 4 nm, 3 nm e il prossimo 2 nm, a partire dal 2026. Questo adeguamento serve a coprire costi crescenti dovuti a numerosi fattori come tariffe all’importazione, oscillazioni del valore, aumento dei costi energetici, e investimenti in fabbriche estere come quelle negli Stati Uniti.

Che impatto avrà per i produttori e per chi acquista? I chip più costosi implicano necessariamente componenti più cari nei dispositivi che li usano. Parliamo sia dei dispositivi top di gamma, che da sempre integrano chip all’avanguardia, sia di modelli di fascia media che cercano di restare competitivi ma spesso usano versioni leggermente meno performanti dei chip di punta. Gli OEM (produttori di smartphone) potrebbero trovarsi davanti a scelte difficili: assorbire parte del costo per mantenere prezzi stabili, ridurre i margini, oppure trasferire l’aumento all’utente finale.

Dove vedremo di più questi rincari dei chip TSMC

Uno degli ambiti che potrebbe subire maggiormente l’impatto è quello dei flagship. Nuovi modelli come quelli previsti per il 2026 probabilmente arriveranno con specifiche elevate, componenti premium, display avanzati, sistemi di fotocamera complessi, e chip progettati con nodi produttivi che beneficiano dell’ultima generazione di tecnologia. Se il chip diventa più costoso del 5-10%, anche il prezzo finale del dispositivo potrebbe aumentare, anche di cifre significative per un consumatore abituato a prodotti premium.

Ma non solo i top di gamma. Anche i modelli di fascia media potrebbero subire una lievitazione del prezzo, specie per quei produttori che usano chip di fascia superiore o che desiderano offrire funzionalità più avanzate. Alcuni brand potrebbero tentare di mitigare tagliando su elementi meno visibili o meno richiesti (scheda fotografica, materiali, design) per mantenere il prezzo competitivo. Altri potrebbero invece puntare su produzione locale, nuovi accordi o chip proprietari per ridurre la dipendenza da TSMC.

Cosa aspettarsi nel breve e lungo termine

Sicuramente ci sarà un incremento dei costi di produzione per Apple, Samsung, e altri brand che dipendono da TSMC per i chip più avanzati. Inoltre, una maggiore spinta verso la diversificazione della produzione dei chip (altre fabbriche, altre aziende), per ridurre la dipendenza da costi esterni come energia e tariffe.