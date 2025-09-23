Google Wallet introduce i pass preferiti

Google continua ad aggiornare Wallet, il portafoglio digitale preinstallato su molti smartphone Android. Dopo il restyling grafico degli scorsi mesi, l’azienda sta sperimentando un’ulteriore novità. Ovvero la possibilità di contrassegnare i pass come “preferiti”. La funzione, individuata nell’ultima beta di Google Play Services, permetterà di distinguere i biglietti più rilevanti attraverso un’icona a forma di stella. Questo simbolo servirà a rendere immediato l’accesso a documenti e titoli più utili per gli utenti.

Google Wallet e Google Play Services: tempi e aggiornamenti

Non è ancora del tutto chiaro se i pass selezionati saranno mostrati esclusivamente nella schermata principale dell’app oppure anche nella home del dispositivo. In entrambi i casi, l’obiettivo è quello di semplificare l’esperienza d’uso e rendere Wallet uno strumento ancora più pratico. Il codice dell’ultima versione di Play Services rivela anche l’intenzione di creare un database interno per archiviare dettagli come l’ordine dei preferiti o la data dell’ultima apertura. Si tratta di indizi che confermano come l’azienda stia lavorando a un sistema più personalizzabile e immediato per la gestione dei pass digitali.

Al momento non esistono date precise per l’introduzione della funzione dei pass preferiti su Google Wallet. Gli sviluppatori stanno ancora lavorando e i prossimi rilasci beta potrebbero fornire ulteriori dettagli. È quindi possibile che gli utenti debbano attendere ancora prima di vederla disponibile nelle versioni stabili.

Per chi vuole essere pronto agli aggiornamenti, è possibile controllare manualmente sul Play Store la disponibilità delle versioni più recenti sia di Google Wallet sia di PlayServices. In generale, però, le applicazioni si aggiornano automaticamente, rendendo minima la necessità di intervento da parte degli utenti. Insomma, con questa direzione, il colosso di Mountain View dimostra di voler rafforzare ulteriormente il suo portafoglio virtuale, rendendolo non solo un semplice contenitore di biglietti e carte, ma un centro organizzato e personalizzato per attività digitali quotidiane.