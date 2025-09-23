Ad
martedì, Settembre 23, 2025
DJI Osmo Nano è ufficiale: specifiche tecniche e prezzo della nuova fotocamera indossabile

La nuova fotocamera indossabile a mani libere Osmo Nano di DJI promette prestazioni sorprendenti. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
DJI Osmo Nano

DJI, con Osmo Nano, porta il concetto di action cam in un territorio completamente nuovo. Non si tratta soltanto di un dispositivo leggero e discreto, ma di un compagno di viaggio che si indossa senza problemi. Una volta acceso, restituisce immagini che fino a poco tempo fa sembravano proprietà di macchine professionali. Il corpo compatto, appena 52 grammi distribuiti in pochi centimetri, nasconde un sensore da 1/1,3 pollici e un processore d’immagine in grado di gestire una gamma dinamica di 13,5 stop. Numeri che, tradotti in pratica, significano video in 4K fluidi, slow motion a 120 fotogrammi al secondo e colori a 10 bit. Pronti per essere ritoccati in post-produzione con la massima libertà.

Osmo Nano: ecco i dettagli della nuova action cam di DJI

La filosofia dietro tale dispositivo è semplice: liberare le mani di chi crea. Grazie al suo design magnetico, la fotocamera può aderire a superfici e accessori diversi. È impermeabile fino a 10 metri, quindi adatta a immersioni leggere e sport acquatici. Mentre per le avventure su terra può contare sulla protezione del Dock Vision multifunzionale. Il quale resiste a pioggia, sudore e schizzi. Lo stesso dock integra un piccolo schermo OLED ad alta definizione, utile per controllare le inquadrature da remoto. Ed è pensato come una vera e propria base operativa: ricarica rapida, slot microSD e trasferimenti di file fino a 600 MB/s la rendono una stazione di supporto completa.

Nonostante le dimensioni ridotte, l’esperienza audiovisiva è totale. Due microfoni integrati offrono registrazioni stereo nitide. Mentre con il sistema OsmoAudio la fotocamera può collegarsi direttamente a trasmettitori microfonici DJI senza bisogno di ricevitori esterni. Le modalità di ripresa contribuiscono ad ampliare ulteriormente le possibilità creative. Si passa, in un attimo, dall’orientamento orizzontale a quello verticale, si avviano registrazioni con un gesto o un movimento della testa e, con la funzione di pre-registrazione.

Per le riprese in notturna entra in gioco la modalità SuperNight, capace di ridurre il rumore e restituire immagini più pulite anche con scarsa illuminazione. Mentre la stabilizzazione RockSteady 3.0 e HorizonBalancing mantengono la scena fluida e l’orizzonte perfettamente livellato. Disponibile in due versioni, da 64 GB a 279 euro e da 128 GB a 309 euro, il dispositivo DJI arriva con il dock multifunzione e vari accessori magnetici.

