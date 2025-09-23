CoopVoce, sta per tornare la promo CoopVoce Extra 300

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di fare tornare a breve una delle sue offerte mobile con il bundle più ricco. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Extra 300. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali ed includerà ogni mese una quantità esagerata di traffico dati pari a 300 GB. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Extra 300, sta per ritornare ufficialmente la super offerta di CoopVoce

Sta per ritornare ufficialmente una delle offerte mobile più sorprendenti dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Extra 300. Quest’ultima è già stata proposta in passato dall’operatore. Ora ritornerà però a disposizione degli utenti dal 1 fino al prossimo 29 ottobre 2025.

Al momento non sappiamo se l’operatore deciderà di prolungare la disponibilità di questa offerta. Come già detto, comunque, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti di CoopVoce che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. L’offerta sarà attivabile sia online sul sito ufficiale dell’operatore sia nei negozi fisici autorizzati CoopVoce.

Nello specifico, con l’offerta CoopVoce Extra 300 gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a ben 300 GB di traffico dati. La connessione con cui si potrà navigare sarà pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS da inviare sempre verso tutti i numeri. Per avere a disposizione questo bundle, gli utenti dovranno sostenere rispetto al passato un costo leggermente più alto, pari in particolare a 8,90 euro al mese. L’operatore ha poi deciso di proporre gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda SIM.