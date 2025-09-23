Chrome per iOS si rinnova: arriva il design Liquid Glass

Con il debutto di iOS 26, Google ha rilasciato la versione 141 di Chrome per iOS, introducendo un importante restyling grafico basato sul nuovo linguaggio visivo Liquid Glass. Questo aggiornamento porta un look più pulito e omogeneo, rendendo l’esperienza su iPhone e iPad ancora più distintiva rispetto a quella su Android. L’adozione di Liquid Glass segna un passo avanti nella volontà di Google di rendere il browser allineato agli standard estetici di Apple, senza rinunciare alla propria identità.

Novità per schede, menu e tastiera su Google Chrome

Le modifiche più evidenti riguardano la gestione delle schede: la griglia ora mostra pulsanti ridisegnati per modalità Incognito, cambio scheda e gruppi, tutti caratterizzati dall’effetto Liquid Glass che sostituisce le vecchie trasparenze. Anche i tasti “Modifica” e “Fine” seguono lo stesso stile, mentre i menu contestuali abbandonano lo sfondo sfocato in favore di un design più nitido e leggibile. Il pannello inferiore è stato ridisegnato con angoli più arrotondati, un dettaglio ripreso anche nella sezione impostazioni, dove compaiono nuove icone e switch aggiornati. Da segnalare anche l’indicatore di caricamento delle schede, che ora adotta la classica animazione “girandola” di iOS.

Un’altra novità riguarda la tastiera: la barra delle scorciatoie, che include ricerca vocale, Google Lens e altri strumenti rapidi, non è più fissa ma diventa un riquadro flottante sopra la tastiera principale, offrendo maggiore praticità e spazio per la digitazione.

Verso un ecosistema più uniforme: Google chrome migliora così

Questa mossa potrebbe anticipare un graduale allineamento grafico delle altre app di Google su iOS, oggi divise tra il vecchio Material Theme e Material 3. Gmail e Maps hanno già ricevuto aggiornamenti in questa direzione, mentre app come Google Calendar mantengono ancora il design precedente. Chrome, in questo scenario, diventa il primo passo verso un ecosistema visivo più coerente, capace di valorizzare le peculiarità di iOS e offrire un’esperienza d’uso più raffinata.