MediaWorld: SCONTI DA FAR PAURA sugli elettrodomestici Hisense

C’è chi pensa che le occasioni migliori siano rare, ma MediaWorld dimostra il contrario con una promozione che trasforma il concetto stesso di convenienza. Questa volta non si parla di piccoli ribassi, bensì di una proposta diretta e concreta: scegliere due prodotti Hisense e ottenere fino a 400 euro di sconto immediato. Il meccanismo non lascia spazio a dubbi, perché il risparmio è tangibile e visibile già al momento dell’acquisto. Il periodo però non è infinito, il termine fissato è il 28 settembre e oltre quella data la promozione resterà solo un’occasione mancata. MediaWorld ha costruito un’iniziativa che non punta solo al prezzo, ma alla possibilità di migliorare la cucina in modo semplice. Non c’è nulla di complicato: si entra nello store, si scelgono gli elettrodomestici e lo sconto fa il resto.

Promo spettacolari solo ed unicamente da MediaWorld

Nel catalogo di MediaWorld spiccano soluzioni diversificate. Il forno da incasso Hisense BI64213EPX, in classe A, è proposto al costo eccezionalmente scontato 386,99 euro e affiancato dal forno Hisense BI64211EPB, disponibile a 399,99 euro. Il reparto cottura si completa con il piano cottura Hisense, dal prezzo di 206,99 euro, pensato per dare libertà alla creatività. L’attenzione al lavaggio è garantita da due modelli: la lavastoviglie Hisense HV16B, al prezzo a dir poco sbalorditivo 424,99 euro, e la lavastoviglie Hisense HV643D60, avanzata e dal design ricercato, alla bellezza della cifra di appena 529,99 euro. Acquistando due di questi prodotti, MediaWorld applica fino a 400 euro di sconto diretto. Con questa iniziativa, lo store sottolinea ancora una volta il proprio ruolo di riferimento quando si parla di promozioni speciali e super extra vantaggiose.