iPhone 17 Pro, le fotocamere viste da un fotografo: ecco cosa cambia davvero

iPhone 17 Pro Max

Secondo Stalman, la vera rivoluzione dei nuovi iPhone 17 è nella fotocamera frontale. La nuova selfie cam Center Stage adotta un sensore quadrato da 18MP, con maggiore campo visivo e possibilità di scattare in verticale sia ritratti che panorami. L’intelligenza artificiale amplia automaticamente la scena quando rileva più soggetti, evitando tagli indesiderati: una funzione che, a detta del fotografo, rende gli iPhone 17 “perfetti per scatti di gruppo e vlog”.

ProRAW più flessibile con JPEG-XL

La fotocamera principale da 48MP resta invariata sulla carta, ma i miglioramenti software sono notevoli. Grazie al formato JPEG-XL Lossy in ProRAW, gli scatti risultano più leggeri in termini di dimensioni, ma senza perdita di dettagli. “È come avere tutta la flessibilità del RAW con il peso di un JPEG”, commenta Stalman, sottolineando la maggiore praticità per i professionisti che archiviano centinaia di foto.

Confronto con iPhone 14 Pro Max: nitidezza e colori vincono

Il fotografo ha messo a confronto i propri scatti con quelli di Derek Bonieki realizzati su iPhone 14 Pro Max. Risultato?

Più nitidezza, soprattutto nelle ombre;

Colori più realistici, senza eccessiva saturazione;

Meno rumore digitale in ambienti poco illuminati.

Le differenze diventano ancora più evidenti ingrandendo le immagini o lavorando su foto in notturna, dove i nuovi sensori gestiscono meglio le basse luci.

Conviene passare ai nuovi iPhone Pro?

La risposta di Stalman è chiara: sì, ma non per tutti.

Se si proviene da iPhone 15 Pro o precedenti, il salto fotografico è significativo.

Per chi possiede un iPhone 16 Pro, invece, i miglioramenti sono meno percepibili e l’upgrade potrebbe non essere indispensabile.

Il verdetto di un fotografo

Stalman promuove a pieni voti la nuova selfie cam e le ottimizzazioni software, definendole “il vero punto di svolta della serie iPhone 17”. Per i professionisti, la combinazione di JPEG-XL Lossy, ProRAW e migliori prestazioni in notturna rende i 17 Pro e Pro Max strumenti ancora più versatili, capaci di avvicinarsi sempre di più alle fotocamere dedicate in contesti di viaggio e reportage veloce.

Conclusioni

Le fotocamere degli iPhone 17 Pro non stravolgono la scheda tecnica, ma introducono migliorie mirate che fanno la differenza nell’uso reale. Il messaggio è chiaro: Apple punta a raffinare, non a rivoluzionare, ma le novità introdotte bastano per rendere i nuovi iPhone dei compagni di scatto ancora più affidabili.