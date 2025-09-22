Rebirth: AI e airbag per ridurre l’impatto negli incidenti aerei

Lo sviluppo di sistemi di sicurezza aerea ha appena guadagnato un nuovo protagonista con Rebirth, un progetto che nasce dalla mente degli studenti del campus di Dubai del BITS Pilani e che punta a cambiare il modo in cui pensiamo alla sopravvivenza durante incidenti aerei estremi. L’idea è semplice solo in apparenza: intervenire quando tutto il resto fallisce, quando un aereo è già vicino al suolo e ogni secondo conta. Il progetto nasce dall’analisi di tragedie come quella del volo 171 di Air India, precipitato lo scorso giugno a causa di un gesto volontario di uno dei piloti, che ha interrotto il flusso di carburante causando la morte di 270 persone. Da questo drammatico evento il team ha voluto partire per creare una soluzione capace di ridurre il numero di vittime in casi simili.

AI e sensori high-tech: il futuro della sicurezza aerea si chiama Rebirth

Rebirth si basa su un’intelligenza artificiale che controlla costantemente ogni parametro di volo: altitudine, velocità, motori, vibrazioni e perfino la direzione dei comandi. L’AI, come un sistema di allerta costantemente vigile, interviene in automatico quando rileva comportamenti anomali, attivando un insieme di tecnologie finalizzate a ridurre la forza dell’impatto. L’obiettivo è triplice: rallentare la discesa, assorbire energia e attenuare l’urto contro il terreno. Per farlo, il prototipo utilizza airbag esterni che si aprono in pochi secondi lungo tutta la fusoliera, propulsori a gas e sistemi di spinta inversa per ridurre la velocità e fluidi intelligenti nelle pareti e nei sedili, in grado di indurirsi all’impatto per proteggere i passeggeri.

Il modello in scala realizzato dal team ha permesso di testare l’efficacia delle soluzioni adottate, combinando materiali come Kevlar, TPU, Zylon e STF con sensori Raspberry Pi e bombole di CO2. I risultati delle simulazioni hanno dimostrato una riduzione della forza d’urto superiore al 60%, un dato che incoraggia a credere nella possibilità di applicazioni reali. Il progetto non si ferma qui: il passo successivo sarà testare Rebirth su larga scala in collaborazione con laboratori aerospaziali, utilizzando gallerie del vento e cadute simulate più vicine alla realtà di un aereo pieno di passeggeri.

In un mondo dove ogni innovazione tecnologica ha il potere di salvare vite, Rebirth si propone come un approccio radicale, quasi cinematografico, ma estremamente concreto. Non promette di eliminare il rischio, ma vuole offrire una possibilità in più di sopravvivere, trasformando la paura di un impatto in un’opportunità di salvezza e ridefinendo la sicurezza aerea attraverso l’intelligenza artificiale e materiali all’avanguardia.