Xiaomi 15T: data di lancio sempre più vicina

Xiaomi prepara il terreno per il debutto internazionale della nuova serie 15T. La presentazione, annunciata ufficialmente dall’azienda, è fissata per il 24 settembre 2025 a Monaco. A tal proposito, Xiaomi ha anticipato che sul palco dell’evento “Far Closer” troveranno spazio anche novità legate al mondo dei wearable e della smart home. Confermando la strategia di consolidarsi come punto di riferimento a 360 gradi nell’ecosistema digitale. Al centro dell’attenzione restano i modelli Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro. Secondo le anticipazioni già diffuse, entrambi i modelli presenteranno display AMOLED da 6,83 pollici. Inoltre, saranno supportati da processori MediaTek, con il Dimensity 8400 Ultra per la versione standard. E il più potente Dimensity 9400 Plus per il modello Pro.

Xiaomi: ecco cosa aspettarsi dai nuovi modelli 15T

Le specifiche includono 12 GB di RAM e almeno 256 GB di memoria interna. Accompagnati da batterie da 5500 mAh e ricarica rapida differenziata. Si parla di 67 o 90 W a seconda della configurazione scelta. Riguardo al comparto fotografico, il nuovo Xiaomi 15T Pro dovrebbe integrare una fotocamera principale da 50 MP. Con sensore Light Fusion 900, supportata da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e da un’ultra-grandangolare da 12 MP. La versione standard manterrà la stessa impostazione a tre obiettivi, ma con sensore Light Fusion 800 per la fotocamera principale e zoom ottico ridotto a 2x.

Inoltre, Xiaomi ha predisposto un pacchetto di incentivi che anticipa il lancio. La registrazione sul sito ufficiale consente di ottenere tre coupon promozionali. Uno da 100 euro, uno da 150 euro e uno sconto del 15% (fino a un massimo di 200 euro), validi fino al 31 ottobre 2025. A quest’ultimi si aggiungono 100 Mi Point accreditati al momento dell’iscrizione. Il preordine garantirà ulteriori vantaggi, come 3 mesi gratuiti di Google AI Pro, copertura per la sostituzione gratuita dello schermo in caso di danni accidentali, una riparazione fuori garanzia senza costi di manodopera, assistenza clienti prioritaria per 24 mesi e l’accesso al programma Airport VIP Loung Benefit.

L’appuntamento di Monaco potrebbe segnare un ulteriore passo nella direzione di un ecosistema Xiaomi sempre più integrato. Una prospettiva che ridefinisce il concetto stesso di innovazione. Non resta che attendere la presentazione dei nuovi dispositivi per conoscerne tutte le caratteristiche ufficiali.