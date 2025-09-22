Esselunga: tecnologia conveniente per tutti ogni singolo giorno

Che sorpresa! Quando meno ve lo aspettate, Esselunga riesce a tirar fuori dal cilindro offerte che strappano sorrisi ancora prima di leggere il prezzo. È come se il reparto elettronica fosse diventato un parco giochi dove invece delle giostre trovate schermi e tantissimi accessori. Da Esselunga la convenienza è scritta in grande e con una chiarezza che vi lascia liberi di dire solo “Sì, lo porto a casa”. Ogni giro tra i reparti scatta una nuova curiosità, un prodotto che fa gola o un prezzo che fa ridere di gusto. Quello che sembra un normale giro nello store diventa un momento per sorridere e fare spazio a novità che si infilano nella vostra routine digitale o in cucina con naturalezza.

Fate il pieno di sconti Amazon e codici riduzione unici! Iscrivetevi ai canali Telegram Codiciscontotech [qui su questo link speciale] e Tecnofferte [clicca qui per ottenere subito] e vivete ogni shopping con emozione. Non lasciate che le occasioni vi sfuggano: ogni promozione è un piccolo colpo di fortuna digitale.

Le offerte che sorprendono sono qui da Esselunga

Ed eccoci alla parte che tutti aspettano: le offerte di Esselunga. Partiamo con il Xiaomi Redmi Note 13, uno smartphone che vi cattura con il suo display da 6,67’’, il processore Snapdragon 685 e 8GB di RAM, pronto a farvi scorrere le app senza una piega. La fotocamera tripla da 108+8+2 Mpixel e la frontale da 16 Mpixel vi regalano foto che si commentano da sole. E se la batteria decide di abbattersi? Nessun problema, perché la ricarica veloce da 33W rimette tutto in pista in poco tempo. Il bello è che Esselunga ve lo mette in mano a soli 159,00€.

Ma non finisce qui. Esselunga sa bene che la tecnologia non si ferma al telefono. E allora ecco spuntare tablet perfetti per lavoro e streaming, smartwatch che controllano notifiche e battito con leggerezza, robot da cucina che vi fanno sentire chef anche senza scuola alberghiera, macchine per caffè che trasformano ogni pausa in una festa e frullatori pronti a dare colore alle vostre colazioni.