Pixel 10: audio ovattato? Colpa del modo in cui usiamo il telefono

Google Pixel 10

Se stai usando un Google Pixel 10 per registrare video e hai notato che l’audio sembra distante, ovattato o “strano”, non sei solo. È un piccolo cambiamento di design (piccolo ma importante) che può rovinare clip che vorresti invece perfette: un momento speciale, una ripresa improvvisata con amici, un’intervista dal vivo. E tutto perché la posizione del microfono è cambiata, e il modo in cui lo tieni tra le mani, anche per abitudine, spesso lo blocca.

In molti modelli precedenti, la parte bassa del dispositivo – il bordo inferiore – aveva microfono e speaker in postazioni con cui gli utenti si sono abituati: sai dove appoggiare il pollice, come impugnare lo smartphone quando lo usi in orizzontale. Con il Pixel 10 (specialmente la versione Pro XL) Google ha invertito lo speaker con il microfono inferiore: il microfono ora si trova in una zona che, se non stai attento, vien coperta dalla mano, in particolare quando reggi il telefono in orizzontale per fare video.

Perché l’audio diventa “strano”

Quando il microfono è coperto dalla mano – può essere il mignolo, il palmo destro, o il lato inferiore destro – non solo si abbassa il volume, ma la qualità cambia: le frequenze alte si attenuano, l’audio diventa più ovattato, meno nitido, come se fosse filtrato attraverso un guanto. Sei all’aperto, senti che la voce è lontana, o che i suoni ambientali sono troppo smorzati. Il risultato può essere frustrante, perché la fotocamera e il video sono perfetti, ma l’audio non rende giustizia al momento.

Questo è particolarmente visibile a chi ha le mani grandi, o che regge il telefono nel modo classico, seguendo anni di uso con Pixel o altri telefoni con microfono in altra posizione. Non è un difetto software che si corregge con un aggiornamento: è una scelta di layout hardware che cambia l’esperienza pratica.

Naturalmente ci sono modi per mitigare tutto questo: provare a cambiare impugnatura, capovolgere il telefono quando fai video, evitare di schiacciare la parte inferiore con la mano. Se usi una custodia spessa, controlla che i fori siano ben allineati: anche una piccola barriera può peggiorare la copertura del microfono. In alternativa, se registri molto, puoi valutare un microfono esterno che aggiri completamente il problema.