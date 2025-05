Moto G Power 2026: nuove indiscrezioni sul nuovo Motorola

Sembra che Motorola non si fermi mai. Dopo il lancio del Moto G Power 2025 avvenuto appena pochi mesi fa, emergono già i primi dettagli sul possibile successore. Alcuni leak trapelati di recente sembrano, infatti, aver rivelato in anteprima l’aspetto estetico e alcune delle specifiche del prossimo Moto G Power 2026. Identificato internamente con il codice XT2613-1.

Nuovo Moto G Power 2026: scopriamo le possibili caratteristiche

Anche il comparto fotografico dovrebbe ricalcare in gran parte la struttura già vista nella generazione precedente. Il modulo posteriore ospiterebbe tre sensori, di cui solo due realmente operativi. Ovvero una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. A completare il tutto ci sarà un sensore dedicato alla rilevazione della luce ambientale.

Dal punto di vista del design, non ci si attendono rivoluzioni. La nuova versione manterrebbe linee molto simili al modello attuale. Eppure, una delle novità più interessanti riguarderebbe l’introduzione di una colorazione inedita. Una particolare tonalità di blu sviluppata in collaborazione con Pantone. Quest’ultima sarà abbinata a una elegante finitura in ecopelle.

Confermata, almeno secondo le indiscrezioni attuali, la batteria da 5000 mAh. Per le prestazioni, Motorola sembrerebbe intenzionata a introdurre un miglioramento moderato, ma significativo. Il nuovo Moto G Power 2026 potrebbe, infatti, montare il chip MediaTek Dimensity 6400 con tecnologia a 6 nanometri. La CPU include due core ad alte prestazioni Cortex-A176 e sei core Cortex-A55. La dotazione di RAM potrebbe salire a 8 GB.

Non è ancora stata ufficializzata una data di lancio, ma le tempistiche ipotizzate parlano di una possibile presentazione entro fine 2025. Con un debutto commerciale nei primi mesi del 2026, forse già a gennaio. In merito al prezzo, l’introduzione di nuovi dazi doganali negli Stati Uniti potrebbe determinare un leggero rincaro rispetto ai 299 dollari richiesti per il modello attuale. Non resta che attendere le prossime dichiarazioni da parte di Motorola sul suo prossimo smartphone.