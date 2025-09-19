Toyota: una nuova auto elettrica con tecnologie Xiaomi e Huawei

L’avventura con le auto elettriche di Toyota non è iniziata nel migliore dei modi dal momento che la società stentato a raggiungere un livello importante in questo settore, adesso le cose fortunatamente per l’azienda sono cambiate e quest’ultima riesce a immettere nel mercato auto di questo tipo regolarmente, tutto ciò sta andando per il verso giusto al punto che l’azienda si prepara a introdurre una nuova vettura nata dalla joint-venture con GAC che addirittura introdurrà tecnologie prese direttamente da Xiaomi e Huawei, la vettura in questione viene definita Toyota BZ7.

Ottime caratteristiche

Nello specifico, la vettura misura 5.130 mm lunghezza x 1.965 mm larghezza x 1.506 mm altezza, con un passo di 3.020 mm per un peso totale di 2.275 kg, sul lato design invece abbiamo delle linee fastback e si caratterizza per un frontale chiuso vista l’assenza dei fari a C e del motore termico, sul tettuccio è presente un sensore LiDar che supporta i sistemi di assistenza alla guida avanzati per garantire un’esperienza d’uso di primissimo livello, in basso invece abbiamo cerchi in lega da 21 pollici che adottano pneumatici 255/40R21.

Il pezzo forte della vettura è presente però all’interno, il sistema multimediale infatti integra piattaforme prese da Xiaomi e Huawei consentendo di fatto l’uso dell’ecosistema “Human x Car x Home” di Xiaomi, che collega dispositivi personali, dispositivi smart home e accessori vari, in parole povere sarà possibile controllare i propri dispositivi smart home presenti all’interno della propria abitazione direttamente dall’interno della propria vettura, interno che offre un volante a tre razze, un cruscotto digitale, un ampio display centrale come infotainment, l’illuminazione ambientale e un pad per la ricarica wireless dello smartphone.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione, la vettura in questione potrà contare su un motore con potenza massima di 207 kW (281 CV) alimentato da una batteria LFP di CALB-Tech, la società però non ha rilasciato dichiarazioni sulla capacità della batteria e sull’autonomia.