Lyca Mobile: questa super promo ha un prezzo davvero al top

Un elemento sicuramente imprescindibile durante l’esperienza d’uso del vostro smartphone è la promozione telefonica attiva con il vostro numero di cellulare, quest’ultima infatti diventerà la vostra fida compagna al pari dello smartphone stesso dal momento che vi garantisce minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare in mobilità necessari, ovviamente per restare collegati con la vostra vita digitale.

Questi elementi rappresentano un insieme di caratteristiche a dir poco irrinunciabili al giorno d’oggi, ovviamente ogni utente deve scegliere la promozione che reputa più adatta ai suoi bisogni in modo da evitare di restare scoperto durante l’arco della giornata o verso la fine del mese, di conseguenza, valutare con attenzione l’offerta da scegliere è un passo fondamentale dunque, anche vagliare i cataloghi di offerte disponibili rappresenta uno step indispensabile.

Per darvi una mano oggi, vi portiamo un’offerta garantita dall’operatore Lyca Mobile, il provider tinto di verde sta muovendo passi da gigante nel settore della telefonia e il suo catalogo di offerta è rappresenta una vera e propria certezza, ecco dunque una super offerta che potrebbe sicuramente fare al caso vostro.

Super promozione con bonus

L’offerta garantita dall’operatore vestito di verde garantisce al prezzo di 5,99 € al mese ben 150 GB di traffico dati con minuti ed SMS limitati verso tutti, coloro che scelgono di effettuare l’attivazione online hanno la possibilità di godere del 5G incluso nella promozione e soprattutto di due mesi completamente gratis offerti dall’operatore, l’offerta è dedicata da coloro che decidono di effettuare la portabilità del numero da altro operatore virtuale e la lista di operatori supportati è presente all’interno del sito ufficiale dedicato all’offerta.

Se siete interessati per attivare la promozione, vi basterà recarvi sul sito ufficiale del provider, i passi da seguire sono davvero molto semplici e sono presenti tutte le info necessarie per fare tutto senza nessun tipo di problema.