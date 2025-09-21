Temu aumenta la tutela dei consumatori in Italia con CODICI:

Temu

Temu e il Centro per i Diritti del Cittadino (CODICI) hanno siglato una partnership quinquennale con l’obiettivo di garantire maggiore tutela ai consumatori e una più rigorosa conformità dei prodotti venduti sulla piattaforma. L’accordo arriva in un momento delicato, dopo alcuni episodi che hanno sollevato dubbi sulla sicurezza e trasparenza degli acquisti online, come il caso di un utente che, dopo aver speso 40 euro su Temu, si è visto recapitare una multa doganale da 600 euro.

Una partnership per più sicurezza online

La cooperazione tra Temu e CODICI non sarà solo simbolica, ma si tradurrà in azioni concrete:

Piano di monitoraggio congiunto: incontri annuali per valutare e migliorare gli standard di conformità dei prodotti.

Canale dedicato alle segnalazioni: referenti tecnici e legali attivi per gestire rapidamente eventuali criticità.

Lotta alla contraffazione e al greenwashing: partecipazione a iniziative istituzionali per contrastare pratiche scorrette e comunicazioni ingannevoli in materia di sostenibilità.

Report annuali: pubblicazione dei risultati raggiunti e definizione di nuovi obiettivi per rendere misurabile l’impegno a favore dei consumatori.

CODICI, una garanzia per i cittadini

CODICI è da oltre trent’anni un punto di riferimento nella difesa dei diritti dei cittadini. Con una presenza radicata sul territorio nazionale e un ruolo riconosciuto a livello europeo, fa parte di CIE (Consumatori Italiani per l’Europa), collegato alla rete BEUC, e siede nel CNCU presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La collaborazione con Temu mira a rafforzare ulteriormente questo impegno, portando maggiore trasparenza e affidabilità nel commercio elettronico.

Un passo verso un e-commerce più responsabile

Con questo accordo, Temu e CODICI vogliono costruire un ecosistema digitale più sicuro e affidabile, in cui i consumatori possano acquistare con maggiore fiducia e senza rischiare spiacevoli sorprese. La partnership quinquennale segna un cambio di passo importante per il marketplace, che si impegna a dimostrare con fatti concreti la propria volontà di operare in maniera più responsabile sul mercato europeo.