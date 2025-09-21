AMD: ecco sette nuovi chip Desktop e Threadripper

La nota società tinta di rosso sembra stia preparando qualcosa di importante per quanto riguarda le sue CPU, recentemente infatti ha pubblicato determinati elementi in merito sette nuovi processori in arrivo sul mercato di cui tre dedicati alla fascia desktop mentre altri appartenenti alla linea threadripper, dunque pensati per lavori dal lato server, l’elemento peculiare è che AMD ha pubblicato queste info salvo poi rimuoverle immediatamente quando però ormai era troppo tardi, in tanti infatti avevano ormai acquisito le informazioni in merito a queste nuove linee di processori.

Nello specifico, queste linee sono appartenenti alla tipologia priva di scheda grafica integrata, infatti è presente il suffisso F che spesso significa che ho la scheda grafica non è stata proprio integrata nel SoC oppure è presente malfunzionante e dunque disattivata, elemento che non rappresenta un problema da un punto di vista della CPU, ma che consente a patto di accettare questo compromesso di vendere il prodotto a un prezzo leggermente più basso.

I processori in questione

Ecco di seguito i processori che sono trapelati online e le loro caratteristiche: