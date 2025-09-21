SomniBuds: arrivano gli auricolari per dormire

Una startup inglese, Somni, ha lanciato un’idea innovativa. Si tratta di auricolari progettati per isolarsi dai rumori notturni e favorire il sonno. Il tutto senza bisogno di batterie o ricariche. La compagnia ha deciso di sostenere il progetto tramite una campagna di crowdfunding. Ciò raccogliendo fondi su Kickstarter. La risposta del pubblico è stata molto più che incoraggiante. Al momento, i SomniBuds hanno già raccolto 140mila euro. Un valore quasi tredici volte la cifra prevista (11mila). Un dettaglio che evidenzia quanto l’idea abbia convinto gli utenti. La caratteristica principale dei SomniBuds è l’assenza di una batteria interna. Ciò ha permesso ai progettisti di realizzare auricolari per dormire tra i più piccoli disponibili sul mercato.

Nuovi auricolari SomniBuds: ecco i dettagli sul funzionamento

Ma come funzionano senza energia? La soluzione è nell’utilizzo di un campo magnetico sicuro per la salute. Quest’ultimo è generato da un dispositivo chiamato SomniMat. Si tratta di un sottile tappetino magnetico che va posizionato tra materasso e cuscino o comunque a una distanza compresa tra 60 e 90 centimetri dagli auricolari.

Il SomniMat si connette a qualsiasi fonte audio tramite Bluetooth. Una volta attivo, trasmette l’audio ai SomniBuds attraverso il campo magnetico, facendo vibrare meccanicamente la membrana acustica contenuta in ogni auricolare, simile a quanto avviene nei tradizionali coni degli altoparlanti. La tecnologia è completamente nuova e Somni ha già richiesto un brevetto.

Il design sottile, pari a circa 3 millimetri, comporta vantaggi pratici. I SomniBuds non sporgono dall’orecchio e non causano fastidio anche quando la testa si muove sul cuscino. Ciò grazie anche ai gommini in gomma morbida. Pur non avendo alcun sistema di cancellazione attiva del rumore, l’isolamento passivo di tali auricolari permette di ridurre i rumori fino a 37 decibel. Al momento, i kit SomniBuds sono disponibili a circa 195 euro. A tal proposito, le consegne sono previste a partire dal prossimo mese di dicembre.