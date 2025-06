Borderlands 4: svelate versioni speciali e costi

Il tanto atteso Borderlands 4 ha finalmente una data d’uscita. E non è tutto. Insieme ad essa, sono stati rivelati i prezzi ufficiali delle varie edizioni. L’annuncio di Gearbox e 2K pone fine alle recenti polemiche scaturite da voci e dichiarazioni che lasciavano presagire un possibile rincaro per la versione base del gioco. A tal proposito, 2K ha rassicurato i giocatori chiarendo che la Standard Edition sarà proposta al prezzo classico di 69,99 euro su PC. E 79,99 euro su console.

Il nuovo capitolo sarà disponibile dal 12 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I preordini sono già stati aperti. Sono stati diffusi anche i requisiti ufficiali della versione PC. Il gioco, come già successo con il capitolo precedente, utilizzerà il sistema anti-tamper Denuvo. In aggiunta, verrà impiegato anche un nuovo DRM chiamato Symbiote, del quale però non sono ancora noti i dettagli tecnici.

Borderlands 4: ecco le informazioni emerse

Dal punto di vista tecnico, il gioco non sembra esigere configurazioni impossibili. Ma alcune richieste potrebbero sorprendere. Anche per i requisiti minimi sarà necessario un processore a 8 core. Una GPU con almeno 8 GB di memoria video e 16 GB di RAM. I requisiti consigliati, invece, puntano decisamente più in alto. Ovvero CPU con oltre 8 core, 32 GB di RAM. E una scheda video con almeno 12 GB di VRAM. In entrambi i casi, è richiesta un’unità SSD e il sistema operativo dovrà essere a 64 bit (Windows 10 o 11).

Inoltre, va sottolineato che Gearbox non ha ancora fornito informazioni sui target di risoluzione o framerate, né sui preset grafici previsti. Ciò lascia ancora aperti diversi interrogativi sull’ottimizzazione tecnica del titolo.

Borderlands 4 arriverà in tre diverse versioni. Ciascuna pensata per un pubblico specifico. Oltre alla Standard Edition, che comprende semplicemente il gioco base, saranno disponibili anche la Deluxe Edition e la Super Deluxe Edition. La Deluxe sarà venduta a 99,99 euro. Includerà il Bounty Pack Bundle con quattro DLC post-lancio. La più ricca, la Super Deluxe Edition, avrà un prezzo di 129,99 euro. Comprenderà, oltre al Bounty Pack, anche i pacchetti aggiuntivi Ornate Order e Vault Hunter. Quest’ultimi offriranno nuovi contenuti di gioco, come personaggi inediti, missioni principali e secondarie, ambientazioni extra e bonus cosmetici.