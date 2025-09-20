Vodafone 5G Start: la nuova offerta semplice e conveniente

Vodafone 5G Start è la proposta pensata per chi vuole una tariffa completa, affidabile e senza sorprese. L’offerta mette a disposizione 150GB per navigare fino a 2Gbps, minuti illimitati e 200 SMS al costo di appena 9,95€ al mese. Il contributo di attivazione è di 10€, con spedizione della SIM gratuita, disponibile sia in versione fisica che in formato eSIM.

Il pacchetto non si limita al traffico nazionale. Sono infatti inclusi 32GB in roaming in Unione Europea, con la possibilità di utilizzarli anche in Svizzera, Regno Unito e Ucraina. Di questi, 17GB derivano dal regolamento europeo sul roaming, mentre ulteriori 15GB sono un bonus extra riservato ai clienti di questa offerta. Una soluzione ideale per chi viaggia spesso, senza il timore di incorrere in costi extra o connessioni limitate.

Vodafone 5G Start: servizi extra e rete premiata

Con Vodafone 5G Start gli utenti hanno a disposizione numerosi servizi inclusi senza costi aggiuntivi. In caso di credito esaurito, è garantita la continuità di servizio fino a 48 ore, con chiamate e navigazione senza limiti. Sono attivi anche i servizi di segreteria telefonica e recall, utili per recuperare le chiamate perse.

Per una maggiore comodità è previsto l’addebito automatico. Infatti il credito residuo viene ricaricato di 5€ ogni volta che scende sotto la soglia minima, evitando così interruzioni o disagi.

L’offerta si appoggia alla rete Vodafone 5G, premiata come la più veloce d’Italia da Ookla, Opensignal e nPerf. I riconoscimenti indipendenti hanno confermato la superiorità dell’operatore in termini di velocità di download e upload, latenza ridotta e stabilità della connessione. Insomma, Vodafone 5G Start si rivolge a chi cerca una tariffa trasparente, con ampia disponibilità di dati e servizi inclusi, abbinata alla qualità di una rete certificata e pluripremiata. Un’offerta competitiva, pensata per semplificare la vita digitale di ogni giorno. Detto ciò, se siete interessati ad altre soluzioni simili poi vi consigliano di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.