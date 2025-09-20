TIM Energia, attesa per il possibile lancio nel mercato consumer

Dal 21 al 25 settembre 2025 la forza vendita di TIM sarà protagonista di una convention a bordo della nave Costa Fascinosa. L’evento, intitolato “La forza di TIM, la vostra energia”, prevede tappe tra Taranto, Malta, Tunisia, Palermo e Napoli. Durante la crociera, l’operatore presenterà le prossime novità commerciali che entreranno in vigore dal 28 settembre, data che segnerà la scadenza dell’attuale portafoglio di offerte di rete fissa e TIMVISION.

Gli indizi diffusi dall’azienda, sia nei post social che nel nome stesso della convention, fanno pensare a un possibile annuncio importante. Ovvero l’estensione di TIM Energia anche al mercato consumer. Finora, il brand è stato attivo solo nel settore business, con un’offerta di energia elettrica realizzata in partnership con Axpo Italia. L’uso ricorrente di termini come “energia” e “accendersi”, accompagnati dall’emoji della saetta, ha alimentato le speculazioni su un debutto imminente dedicato ai clienti privati.

TIM Energia, dal business al privato entro il 2025?

Il lancio di TIM Energia nel mercato consumer non sarebbe però una sorpresa. Già nei mesi scorsi i vertici dell’operatore avevano anticipato l’intenzione di ampliare l’offerta luce e gas anche ai clienti domestici entro la fine del 2025. La convention in crociera, dunque, potrebbe rappresentare il palcoscenico perfetto per annunciare questa modifica di strategia.

Un eventuale ingresso nel settore consumer consentirebbe a TIM di ampliare il proprio portafoglio, affiancando ai servizi di connettività anche soluzioni energetiche. Al momento però non ci sono conferme ufficiali, tutto resta sul piano di ipotetiche fughe di notizie.

Durante l’evento potrebbero arrivare anche novità per Kena, il secondo brand di TIM, segno che l’operatore vuole rafforzare tutte le sue linee commerciali. In ogni caso, la convention ribadisce la volontà di TIM di puntare sulla propria rete vendita, definita “la vostra energia”, come esempio e motore della crescita futura. Non ci resta che attendere nuove dichiarazioni ufficiali e vedere come l’operatore si muoverà nel mercato attuale.