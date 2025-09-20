PS5 DualSense: ora molto più versatile

Sony sta per lanciare un aggiornamento importante per le PlayStation 5. Quest’ultimo modifica, in maniera concreta, il modo in cui i giocatori interagiscono con i loro controller. Con tale nuova versione del firmware, i DualSense e i DualSense Edge non saranno più limitati a un singolo dispositivo per volta. Grazie a un sistema di associazione multipla, sarà possibile collegare un massimo di quattro apparecchi contemporaneamente. Spaziando dalle console PlayStation ai PC, ai Mac e ai dispositivi mobili. L’utente potrà così passare da un dispositivo all’altro senza dover ripetere ogni volta la procedura di pairing.

PS5: nuovo aggiornamento per i DualSense

Ogni controller può memorizzare fino a quattro “slot” associati a dispositivi diversi. Una volta configurati, basta premere una combinazione di tasti per attivare il collegamento con lo slot desiderato. In pratica, mantenendo il controller in standby, si seleziona uno dei quattro pulsanti principali insieme al tasto PS per qualche secondo, e il dispositivo scelto viene registrato in quello slot. Quando si vuole giocare su un dispositivo già salvato, si ripete la stessa combinazione e il controller si connette in automatico.

Oltre alla gestione multi-dispositivo, l’aggiornamento introduce una nuova modalità di risparmio energetico per i giochi PS5. Attivabile nelle impostazioni della console, tale funzione permette di ridurre il consumo del dispositivo limitando alcune prestazioni dei titoli compatibili. Sony non ha fornito dettagli precisi sul livello di riduzione delle performance, spiegando che il comportamento varia “in base alle esigenze” di ciascun gioco. La modalità, però, non è compatibile con la realtà virtuale, un vincolo che l’azienda ha voluto chiarire subito.

Al momento non è disponibile un elenco completo dei giochi compatibili con la nuova funzione di risparmio energetico, ma Sony ha confermato che almeno tre titoli riceveranno aggiornamenti mirati. Si tratta di Death Stranding 2: On The Beach, Demon’s Souls e Ghost of Yōtei. L’obiettivo è dare maggiore libertà ai giocatori, sia nella scelta del dispositivo su cui giocare sia nella gestione dei consumi. Il tutto senza compromettere l’esperienza complessiva.