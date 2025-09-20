YouTube: in arrivo nuove opzioni per le live

Di recente, il live streaming sta conquistando sempre più spazio nell’intrattenimento digitale. A tal proposito, YouTube non vuole rimanere indietro e ha annunciato una serie di strumenti pensati per rivoluzionare il modo in cui i creator trasmettono in diretta. L’idea di fondo è rendere le live più interattive e accessibili. Ciò attirando nuovi spettatori e offrendo ai creator mezzi concreti per far crescere la propria presenza online. La strategia nasce anche dall’osservazione dei comportamenti degli utenti: oltre un terzo di chi naviga su YouTube ha seguito almeno una diretta solo nel secondo trimestre di quest’anno. Un chiaro segnale del crescente interesse verso i contenuti pubblicati in tempo reale.

YouTube punta tutto sui contenuti live: ecco cosa cambia

Tra le innovazioni ci sono le “reaction”. I creator potranno reagire in diretta a eventi e annunci, con meno preoccupazioni sulle limitazioni di copyright. Rendendo così le dirette più spontanee e immediate. Tale novità, che punta a dare più libertà creativa agli streamer, sarà testata a partire dall’inizio del prossimo anno.

Un altro cambiamento riguarda la possibilità di trasmettere contemporaneamente in formato verticale e orizzontale. Ciò significa che chi guarda dal computer continuerà a godersi una visuale ampia, mentre chi usa lo smartphone avrà un’esperienza pensata per lo schermo ridotto. Il tutto senza frammentare la chat. Tutti gli spettatori, a prescindere dal dispositivo, potranno commentare e interagire nello stesso spazio, creando una comunità più coesa e dinamica. La funzione è in fase di test e sarà gradualmente estesa a un numero maggiore di creator nei prossimi mesi.

Sul piano economico, YouTube introduce strumenti più sofisticati per la monetizzazione. I canali con membri potranno creare live riservate agli abbonati, spingendo gli spettatori a sottoscrivere l’iscrizione per non perdere contenuti esclusivi. Inoltre, le pubblicità affiancate alle live, già visibili su desktop e TV, saranno presto integrate anche sui dispositivi mobili.