Ad
ApplicazioniApprofondimentiNews

YouTube: in arrivo nuove opzioni per le live

Sembra che YouTube stia valutando nuove opzioni per i contenuti live. Di cosa si tratta? Ecco gli ultimi dettagli emersi.

scritto da Margareth Galletta
YouTube

Di recente, il live streaming sta conquistando sempre più spazio nell’intrattenimento digitale. A tal proposito, YouTube non vuole rimanere indietro e ha annunciato una serie di strumenti pensati per rivoluzionare il modo in cui i creator trasmettono in diretta. L’idea di fondo è rendere le live più interattive e accessibili. Ciò attirando nuovi spettatori e offrendo ai creator mezzi concreti per far crescere la propria presenza online. La strategia nasce anche dall’osservazione dei comportamenti degli utenti: oltre un terzo di chi naviga su YouTube ha seguito almeno una diretta solo nel secondo trimestre di quest’anno. Un chiaro segnale del crescente interesse verso i contenuti pubblicati in tempo reale.

YouTube punta tutto sui contenuti live: ecco cosa cambia

Tra le innovazioni ci sono le “reaction”. I creator potranno reagire in diretta a eventi e annunci, con meno preoccupazioni sulle limitazioni di copyright. Rendendo così le dirette più spontanee e immediate. Tale novità, che punta a dare più libertà creativa agli streamer, sarà testata a partire dall’inizio del prossimo anno.

Un altro cambiamento riguarda la possibilità di trasmettere contemporaneamente in formato verticale e orizzontale. Ciò significa che chi guarda dal computer continuerà a godersi una visuale ampia, mentre chi usa lo smartphone avrà un’esperienza pensata per lo schermo ridotto. Il tutto senza frammentare la chat. Tutti gli spettatori, a prescindere dal dispositivo, potranno commentare e interagire nello stesso spazio, creando una comunità più coesa e dinamica. La funzione è in fase di test e sarà gradualmente estesa a un numero maggiore di creator nei prossimi mesi.

Sul piano economico, YouTube introduce strumenti più sofisticati per la monetizzazione. I canali con membri potranno creare live riservate agli abbonati, spingendo gli spettatori a sottoscrivere l’iscrizione per non perdere contenuti esclusivi. Inoltre, le pubblicità affiancate alle live, già visibili su desktop e TV, saranno presto integrate anche sui dispositivi mobili.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.